Μαρόκο χιόνι: Σπάνιες εικόνες κοντά στα σύνορα

Στα λευκά ντύθηκε η έρημος Σαχάρα στη νοτιοδυτική Αλγερία, καθώς ένα στρώμα χιονιού κάλυψε την περιοχή για πρώτη φορά ύστερα από πολλά χρόνια. Μετά από μια περίοδο ξηρασίας δύο μηνών στην περιοχή Μπασάρ της Αλγερίας, κοντά στη μεθόριο με το Μαρόκο, οι χαμηλές θερμοκρασίες που έπληξαν εντελώς απροσδόκητα την περιοχή αυτή της Αφρικής, έφεραν και χιόνι.

Ένα πρωτόγνωρο για πολλούς Αλγερινούς θέαμα, καθώς η τελευταία φορά που χιόνισε εκεί ήταν πριν από 11 χρόνια. Αυτή τη φορά κάτοικοι της περιοχής ντύθηκαν στα ζεστά με παλτό και κασκόλ και σκαρφάλωσαν στις καλυμμένες με χιόνι αμμοθίνες. Ωστόσο, μετά από λίγες ώρες το χιόνι άρχισε να λιώνει. Κάποιοι, πάντως, πρόλαβαν να καταγράψουν με τα κινητά τους αυτό το ασυνήθιστο χειμωνιάτικο φαινόμενο στην έρημο.

Stop right there!

This is actually a desert covered with snow! Yes you read it right: Desert

Photos taken the 24.01.2023 in Ain Sefra, #Naama province #Algeria.

🔸 Photographer @KBouchetata. pic.twitter.com/zSp2fg9cRH

— ᶠᵒᵘᵉᶻᴰᵉˢⁱᵍⁿᵉʳ (@fouezdesigner) January 24, 2023