Λετίθια – Ιρανός πρέσβης: Απρόοπτο στην τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων

Από ένα απρόοπτο σημαδεύτηκε η τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων για πρέσβεις στην Ισπανία από τον βασιλιά Φελίπε και τη βασίλισσα Λετίθια το πρωί της Τετάρτης (25/1) με πρωταγωνιστή τον πρέσβη του Ιράν. Όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν ήρθε η ώρα του Ιρανού διπλωμάτη, ο Χασάν Γκασγκαβί, όπως είναι το όνομά του, απέφυγε να δώσει το χέρι του στη βασίλισσα Λετίθια ενώ αντίθετα έκανε κανονικά χειραψία με τον βασιλιά Φελίπε. Η κίνησή του να κάνει μόνο ένα νεύμα αντί να δώσει το χέρι του στη βασίλισσα της Ισπανίας προκάλεσε, μάλιστα, και ένα επιτιμητικό βλέμμα της Λετίθια.

Όπως αναφέρει η El Pais μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979 και την επικράτηση του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, οι Ιρανοί δεν επιτρέπεται να κάνουν χειραψία δημόσια με οποιαδήποτε γυναίκα. Στην εκδήλωση στην οποία έδωσαν το «παρών» 126 διπλωμάτες ήταν απόντες, επίσης, οι πρέσβεις της Ρωσίας και της Βενεζουέλας παρά το γεγονός ότι βρίσκονται εδώ και καιρό στη Μαδρίτη δεν έχουν επιδώσει τα διαπιστευτήριά τους στον βασιλιά της Ισπανίας, προϋπόθεση που είναι απαραίτητη για να θεωρείται και επίσημα ότι εκπροσωπούν τις χώρες τους στην Ισπανία. Απών ήταν, ακόμα, ο πρέσβης της Νικαράγουα, χώρα η οποία έχει διακόψει διπλωματικές σχέσεις με την Ισπανία.

