Επίθεση σε ηλικιωμένο: Σοκ στη μέση του δρόμου

Τη βοήθεια των πολιτών ζήτησε η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο προκειμένου να καταφέρει να ταυτοποιήσει τον άνδρα που επιτέθηκε τελείως αναίτια σε 78χρονο μέσα στη μέση του δρόμου πριν απο δύο εβδομάδες, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να καταλήξει στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, η επίθεση σημειώθηκε στις 8 Ιανουαρίου στην οδό Νατόμα, γύρω στις 7.30 το πρωί. Το θύμα κατέθεσε αργότερα στους αστυνομικούς ότι διέσχιζε τον δρόμο, όταν ξαφνικά τον πλησίασε ένας άγνωστος άνδρας και τον έσπρωξε τόσο δυνατά που σωριάστηκε κάτω.

Το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα ενός από τα καταστήματα της περιοχής δείχνει τον δράστη να χτυπά τον ηλικιωμένο στο κεφάλι με ένα αντικείμενο που κρατά στο χέρι του. Μετά τη θρασύδειλη επίθεση, ο δράστης – που περιγράφεται από τις Αρχές ως λευκός ή Λατινοαμερικάνος γύρω στα 40 με κοντό μούσι – τράπηκε σε φυγή και δεν έχει εντοπιστεί ακόμη. Ο υπάλληλος ενός κοντινού καταστήματος βοήθησε τον ηλικιωμένο να σηκωθεί από το έδαφος. Λίγο αργότερα, οι συγγενείς του θύματος τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, καθώς είχε τραυματιστεί, ευτυχώς ελαφρά.

SHOCK VIDEO: San Francisco police seeking to ID suspect who knocked a 78-year-old man to the ground in an unprovoked attackpic.twitter.com/lbrrceoW4U

— Breaking911 (@Breaking911) January 25, 2023