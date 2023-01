Τσιτσιπάς – Μάργκοτ Ρόμπι: Νέα «πρόσκληση» από τον τενίστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απηύθυνε πρόσκληση στη Μάργκοτ Ρόμπι ώστε να βρεθεί στις εξέδρες σε ένα από τα προσεχή παιχνίδια του γιορτάζοντας την πρόκριση στους ημιτελικούς του Australian Open και τώρα επανήλθε στο θέμα, αφού κλήθηκε να απαντήσει στο αν προτιμάει τη γοητευτική ηθοποιό ή την Ελλάδα, συνδυάζοντάς τα στην απάντησή του. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είναι, όπως φαίνεται, σε πολύ καλή κατάσταση τόσο αγωνιστικά όσο και ψυχολογικά, με αποτέλεσμα να προετοιμάζεται για τον ημιτελικό του Australian Open.

Ταυτόχρονα, ο τενίστας προσπαθεί να… ψήσει κατάσταση και με την Μάργκοτ Ρόμπι. Μετά, λοιπόν, την πρόσκληση που της απηύθυνε ώστε να τον δει από κοντά σε δράση σε κάποιο από τα προσεχή παιχνίδια του, ο Τσιτσιπάς ρωτήθηκε για το τι διαλέγει ανάμεσα στην πασίγνωστη ηθοποιό και την Ελλάδα, δίνοντας την εξής απάντηση: «Δείπνο με χταπόδι και τη Μάργκοτ Ρόμπι στην Ελλάδα»

Margot Robbie or Greece? 🤔

We sat down with Stefanos Tsitsipas to discover his favourite thing in the world 😅🇬🇷 pic.twitter.com/LWyDJGJHxo

— Eurosport (@eurosport) January 25, 2023