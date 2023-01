Τσιτσιπάς – Μάργκοτ Ρόμπι: Η viral πρόσκληση του τενίστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στα καλύτερά του μετά την πρόκριση στους ημιτελικούς του Australian Open μετά τη νίκη του με 3-0 σετ επί του Γίρι Λεχέτσκα στον προημιτελικό και όταν ρωτήθηκε για το τι αγαπάει στην Αυστραλία ανέφερε και την πασίγνωστη ηθοποιό Μάργκοτ Ρόμπι, στην οποία απηύθυνε ξεκάθαρη πρόσκληση για κάποιο από τα προσεχή παιχνίδια του. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας είχε εύκολο έργο στους «8» του Australian Open και με την ψυχολογία στα ύψη έδωσε την εξής απάντηση στην ερώτηση για τα αγαπημένα του πράγματα στην Αυστραλία. «Από τα αγαπημένα μου πράγματα στην Αυστραλία; Σίγουρα μια από τις αγαπημένες μου ηθοποιούς είναι Αυστραλή, η Μάργκοτ Ρόμπι. Θα ήταν ωραίο να τη δω στις εξέδρες μια μέρα».

Αμέσως μετά, στην ερώτηση του δημοσιογράφου αν στέλνει επίσημα πρόταση στη γοητευτική ηθοποιό για να βρεθεί στο γήπεδο ώστε να τον παρακολουθήσει, είπε: «Απολύτως». Στο μεταξύ, ο τενίστας δήλωσε στην κάμερα του AusOpen τι σκοπεύει να κάνει εάν κερδίσει το τουρνουά: «Θα ήθελα να κερδίσω το αυστραλιανό Open, να χτίσουμε ένα σχολείο και να διαθέσω πόρους στη Βικτόρια. Ας βάλουμε στην άκρη το τένις, γιατί υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα στη ζωή. Είχα μια ιδέα, γιατί είδα πόσο δύσκολο είναι για πολλά παιδιά να λάβουν τη σωστή μόρφωση. Δεν έχουν όλα τα παιδιά τα ίδια προνόμια. Θα ήθελα να δώσω σε όλα τα παιδιά αυτή την ευκαιρία. Αυτό σημαίνει η Αυστραλία για μένα».

"It would be nice to see her over there one day!" 😍

Stefanos Tsitsipas has officially sent an invite for Margot Robbie to watch him at the Australian Open 💌🇦🇺#AusOpen | @steftsitsipas pic.twitter.com/7MDjPPMsW7

— Eurosport (@eurosport) January 24, 2023