Μπιγιόνσε Ντουμπάι 2023: Πόσα πήρε η σταρ για μία ώρα live

Μπορεί να είχε πέντε χρόνια (από το 2018), η Μπιγιόνσε να κάνει συναυλία, όμως η επιστροφή της ήταν γκράντε. Το Σάββατο το βράδυ, σε ένα από τα ακριβότερα ξενοδοχεία στο Ντουμπάι, έκανε μια μεγαλειώδη συναυλία για την οποία μάλιστα πληρώθηκε αδρά. Η on stage εμφάνιση της διήρκησε περίπου 1 ώρα, ήταν με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα και ρούχα υψηλής ραπτικής. Αυτό όμως που πραγματικά ζαλίζει, είναι ότι η Μπιγιόνσε πληρώθηκε με περισσότερα από 300 χιλ. δολάρια το λεπτό, συνολικά 24 εκατομμύρια δολάρια για αυτή την εμφάνιση. Η συναυλία αυτή, ήταν πριβέ. Παρούσα ήταν όλη η αφρόκρεμα του Ντουμπάι. Βέβαια, για αυτή τη μια και μοναδική συναυλία ταξίδεψε και κόσμος από τις ΗΠΑ και τη Βρετανία για να δουν από κοντά την Αμερικανίδα σουπερ σταρ.

WATCH:

Beyoncé appears to be sound-checking “Freedom” for her performance in Dubai this Saturday.

Stay tuned for updates on her upcoming #RENAISSANCEWorldTour! 🐝 🪩 pic.twitter.com/vOBfntGzbS

— RENAISSANCE WORLD TOUR (@RenaissanceWT) January 18, 2023