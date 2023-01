Αστυνομικοί πυροβόλησαν άοπλο: Σοκ ξανα στις ΗΠΑ

Αστυνομικοί στις ΗΠΑ πυροβόλησαν εν ψυχρώ έναν άοπλο άνδρα καθώς αυτός υπάκουε τις εντολές τους και έβγαινε με τα χεριά ψηλά από το τροχόσπιτο του. Λίγες μέρες μετά τα σοβαρά επεισόδια που έγιναν στην Ατλάντα με αφορμή τον θάνατο 26χρονου ακτιβιστή από πυρά αστυνομικών, ήρθε σήμερα στο φως της δημοσιότητας ακόμα μια υπόθεση αστυνομικής βίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Daily Μail, αστυνομικοί της ομάδας SWAT, πήγαν έξω από το τροχόσπιτο ενός 41χρονου στη Βόρεια Καρολίνα καθώς δέχθηκαν ειδοποίηση για επεισόδιο με πυροβολισμούς, και του ζήτησαν να βγει έξω και να παραδοθεί.

Όπως φαίνεται στο σοκαριστικό βίντεο, που τράβηξε η κάμερα ασφαλείας που υπήρχε μέσα στο τροχόσπιτο, ο 41χρονος υπακούει στις εντολές των αστυνομικών και βγαίνει έξω με τα χέρια ψηλά. Την στιγμή όμως που ο 41χρονος ανοίγει την πόρτα του τροχόσπιτου, με την γυναίκα του να τον ακολουθεί, δέχεται μπαράζ πυροβολισμών από τους αστυνομικούς.

Ακολουθει πανικός με τον άνδρα να πέφτει αιμόφυρτος κάτω και την γυναίκα του να ουρλιάζει. Στην συνέχεια οι αστυνομικοί μπήκαν στο τροχόσπιτο και συνέλαβαν και τους δύο, με τον άνδρα να μεταφέρετε σε νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Τελικά ο 41χρονος παρά τα σοβαρά τραύματα κατάφερε να επιζήσει. Το περιστατικό σήκωσε θύελλα διαμαρτυριών στα social media με το συγκλονιστικό βίντεο να το έχουν παρακολουθήσει σχεδόν 2 εκατομμύρια άτομα στο twitter.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ Police in North Carolina shot a disabled man who was unarmed and complying with their orders.

A SWAT team woke Jason Harley Kloepfer up and told him to get outside, then they shot him as soon as he opened the door. pic.twitter.com/sh0yeCc8za

— Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) January 22, 2023