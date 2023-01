Λευκή κάρτα διαιτητής: Ιστορική στιγμή στην Πορτογαλία

Από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970, οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου έχουν συνηθίσει ο διαιτητής του αγώνα να «τιμωρεί» με κίτρινες και κόκκινες κάρτες τους παίκτες που παραβαίνουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι έχουν τώρα ένα ακόμα «εργαλείο» στα χέρια τους, τη «λευκή κάρτα». Κατά τη διάρκεια του Μπενφίκα – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για το πρωτάθλημα γυναικών, το Σάββατο 21 Ιανουαρίου, η κάρτα χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο! Πιο συγκεκριμένα οι «Αετοί» προηγούνταν με 3-0 έναντι των άσπονδων εχθρών τους όταν τα ιατρικά τιμ και των δύο ομάδων έτρεξαν στον αγωνιστικό χώρο για να βοηθήσουν ενωμένα μία ποδοσφαιρίστρια που ένιωσε έντονη αδιασθεσία. Η ενέργεια αυτή επιβραβεύτηκε από τον ρέφερι που τους έδειξε…λευκή κάρτα σε αναγνώριση του αθλητικού τους πνεύματος. Η απονομή της κάρτας καταχειροκροτήθηκε από το κοινό που παρακολουθούσε στο «Ντα Λουζ»!

Όπως αναφέρει η JOE, η λευκή κάρτα έχει σχεδιαστεί για να δείχνει αναγνώριση στους συλλόγους για πράξεις ευγενούς άμιλλας κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, σε μια προσπάθεια να «βελτιωθεί η ηθική αξία στο άθλημα». Αν και δεν αποτελεί κοινή πρακτική -ακόμα τουλάχιστον- αποτελεί μέρος μιας σειράς νέων καινοτομιών στο ποδόσφαιρο. Με τη λευκή κάρτα να χρησιμοποιείται πλέον για πρώτη φορά η ελπίδα είναι ότι και άλλοι διαιτητές θα την εφαρμόσουν όταν το κρίνουν σκόπιμο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Η ιστορική στιγμή του Σαββάτου έλαβε διφορούμενα σχόλια στα social media. Πολλοί άνθρωποι απάντησαν με χειροκροτήματα και emojis, δείχνοντας την εκτίμησή τους για αυτό που αντιπροσωπεύει η κάρτα. Ωστόσο, άλλοι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν το νόημα της χειρονομίας. Προς το παρόν, παραμένει μια πορτογαλική πρωτοβουλία μόνο, οπότε τα μάτια θα είναι στραμμένα στα πρωταθλήματα της χώρας για να δούμε πώς αντιδρούν οι οπαδοί στη λευκή κάρτα με την πάροδο του χρόνου. Όσον αφορά τα αμιγώς αγωνιστικά η Μπενφίκα επικράτησε άνετα με 5-0 της μεγάλης εγχώριας αντιπάλου της και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Taca de Portugal.

The medical teams of Benfica and Sporting received a WHITE card after assisting a person who felt unwell on the bench…

