Εκλογές Τουρκία 2023: Ο Ερντογάν ανακοίνωσε και επισήμως την ημερομηνία

Σε επίσημη ανακοίνωση για την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών, των πιο κρίσιμων – όπως τις χαρακτηρίζουν διεθνείς αναλυτές – της τελευταίας δεκαετίας, προχώρησε ο Ερντογάν από την Προύσα. Όπως αναμενόταν, οι καλπες θα ανοίξουν νωρίτερα από προβλεπόμενο, στις 14 Μαΐου. Ειδικότερα, σε συνάντηση με τους νέους, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «όλα θα τελειώσουν» στις 14 Μαΐου, υπονοώντας και επιβεβαιώνοντας ότι αυτή θα είναι η ημερομηνία των εκλογών. «Είμαι ευγνώμων στον Αλλάχ που θα πορευτούμε μαζί στις εκλογές που θα διεξαχθούν την 14η Μαϊου» σημείωσε δε απευθυνόμενος στο κοινό.

Σημειώνεται ότι μέχρι και πριν από λίγες ώρες ο Ερντογάν απέφευγε να προσδιορίσει με ακρίβεια την ημερομηνία των προεδρικών εκλογών στην Τουρκία, ωστόσο ο κυβερνητικός του εταίρος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί φρόντισε να επιβεβαιώσει την Παρασκευή τη διαρροή που ανέφερε πως οι κάλπες θα στηθούν στις 14 Μαΐου.

Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις που έκανε ο Μπαχτσελί ανέφερε πως «η Τουρκία έχει εισέλθει σε εκλογικό περιβάλλον, αν και όχι επίσημα. Με την έγκριση και τη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου μας, οι γενικές προεδρικές και βουλευτικές εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 14 Μαΐου 2023. Απομένουν 114 ημέρες, είαμστε έτοιμοι και πιστεύουμε πως η Δημοκρατία θα νικήσει».

«Η 14η Μαΐου είναι η ημέρα που θα διασφαλίσει την ύπαρξη 85 εκατομμυρίων Τούρκων πολιτών. Πιστεύουμε πως η ιστορία θα επαναληφθεί και το έθνος μας θα προτιμήσει τη σταθερότητα έναντι όλων των παγίδων και των προδοσιών» ανέφερε σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ο Μπαχτσελί.

Turkish President Recep Tayyip Erdogan in Bursa youth gathering confirms country's elections date, saying "I am grateful to God that we will be walking side by side with you, our first-time voting youth, in the elections that will be held on May 14" pic.twitter.com/FlR94ACWxi

— TRT World (@trtworld) January 22, 2023