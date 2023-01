Ντόρτμουντ εναντίον Άουγκσμπουργκ: Αγχωτική νίκη

Έξι μήνες αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις, ο Σεμπαστιάν Αλέ πάτησε ξανά χορτάρι και έκανε το πολυαναμενόμενο επίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, η οποία τον απέκτησε το περασμένο καλοκαίρι, ως αντικαταστάτη του Ερλινγκ Χάαλαντ. Ο 28χρονος επιθετικός γνώρισε την αποθέωση όταν πήρε τη θέση του Μουκόκο, στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αουγκσμπουργκ, που έληξε με αγχωτική νίκη της Μπορούσια με 4-3. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν τρεις φορές στο προβάδισμα των γηπεδούχων, αλλά τελικά το γκολ του Ρέινα στο 80΄ χάρισε τους τρεις βαθμούς στους Βεστφαλούς, που διατηρούν την επαφή τους με την πρώτη τετράδα της Bundesliga.

An amazing reception for Sebastian Haller who is back six months after being diagnosed with testicular cancer. 💪

