Τσιτσιπάς – Σίνερ Αυστραλιανό Όπεν: Στους «8» ο Στέφανος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξήγησε πως είναι επικεντρωμένος στο παρόν και δε νιώθει την πίεση του 1ου Grand Slam τίτλου, δεδομένης και της ευκαιρίας που του παρουσιάζεται ως φαβορί στο πάνω μισό του ταμπλό, αλλά βλέπει το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. «Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά για μένα μετά το 2-0, το momentum είχε αλλάξει και υπήρχε ένα μεγάλο κενό που δεν μπορούσα να καλύψω», είπε ο Τσιτσιπάς στη σημερινή του συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη του με 3-2 σετ επί του Σίνερ. «Έκανα όμως κάποιες τεχνικές προσαρμογές στο 5ο σετ και αυτό ‘έλυσε’ τα χέρια μου και με βοήθησε να σερβίρω καλύτερα και να επιστρέψω κάποιες μπάλες που δεν επέστρεφα στα προηγούμενα σετ, για να βρεθώ στο 0-40 σε 2 συνεχόμενα games», πρόσθεσε.

Σχετικά με το αν νιώθει πίεση πηγαίνοντας για τον 1ο τίτλο του σε Slam και έχοντας μπροστά του σαφώς πιο άπειρους αντιπάλους στη συνέχεια, όπως τον Γίρι Λεχέτσκα στα προημιτελικά και έναν εκ των Κόρντα και Κατσάνοφ στα ημιτελικά, ο Έλληνας εξήγησε πως δεν νιώθει αυτή την πίεση και είναι επικεντρωμένος στο παρόν: «Κάνω το παιχνίδι μου. Αν παίζω καλά, οι τίτλοι έρχονται. Αν μπορείς να παίζεις καλά, τα υπόλοιπα έρχονται, είναι η φυσική ροή των πραγμάτων. Όλοι αντιμετωπίζουμε πίεση όταν παίζουμε, αλλά κάθε φορά είναι μια διαφορετική κούρσα, με διαφορετικές συνθήκες και έναν διαφορετικό παίκτη απέναντί μας. Σ’ αυτό συγκεντρωνόμαστε οι περισσότεροι παίκτες, δε νομίζω ότι πολλοί παίκτες σκέφτονται το μέλλον. Είναι ένα άθλημα που πρέπει να κοιτάς το παρόν, αλλιώς το μυαλό ταξιδεύει και φτιάχνει σενάρια και καταστάσεις. Δεν είναι αυτός ο τρόπος να φτάσεις στην καλύτερη απόδοση».

