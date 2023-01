ΥΠΕΞ της Γκαμπόν: Συλλυπητήρια Δένδια για τον θάνατό του

Τα βαθύτατα συλλυπητήριά του για το θάνατο του υπουργού Εξωτερικών της Γκαμπόν Μισέλ Μουσά – Ανταμό (Michael Moussa Adamo) στους οικείους του, όπως επίσης στον λαό και την κυβέρνηση της Γκαμπόν, εκφράζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Ήταν ένας προσωπικός μου φίλος και καλός φίλος της Ελλάδας», υπογραμμίζει ο Νίκος Δένδιας με ανάρτησή του στο Twitter. Στην ίδια ανάρτηση, ο υπουργός Εξωτερικών παραθέτει κοινή φωτογραφία με τον Μισέλ Μουσά – Ανταμό, κατά την επίσκεψή του στην Γκαμπόν ακριβώς μία εβδομάδα πριν, την περασμένη Παρασκευή.

Mes plus sincères condoléances à l'occasion du décès du ministre des Affaires étrangères du #Gabon, Michael Moussa Adamo, à sa famille, ainsi qu'au peuple et au gouvernement gabonais. Il était mon ami personnel et un bon ami de la #Grèce. pic.twitter.com/WRdhXjCxWZ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 20, 2023