Πινακίδες με αναμνήσεις στο Λονδίνο: Είναι αυτός ο άγνωστος ο… νέος Bansky;

Καλές και κακές αναμνήσεις από τη ζωή του μοιράζεται μυστηριώδης καλλιτέχνης, μέσα από πινακίδες που δημιουργεί και τοποθετεί σε διάφορα σημεία στη συνοικία Κένσινγκτον του Λονδίνου, συγκινώντας αλλά και προκαλώντας την περιέργεια των κατοίκων της περιοχής. Οι μπλε και γκρι πινακίδες που έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον των ντόπιων, φέρουν σύντομες προτάσεις που αφηγούνται διαφορετικές προσωπικές ιστορίες του δημιουργού τους: Από έναν έρωτα ή πρόσφατες μνήμες της πανδημίας, μέχρι μηνύματα με σκληρό περιεχόμενο, που κάνουν λόγο για κακοποίηση αλλά και απώλεια. Όπως αναφέρει η Daily Mail, παρά τα στοιχεία που παρουσιάζονται στις πινακίδες, η ταυτότητα του δημιουργού τους παραμένει άγνωστη, με πολλούς να κάνουν λόγο για ένα νέο Banksy.

A mystery artist has installed blue plaques across a London borough detailing intimate details of their life – and yet despite the trail of clues, no one knows who they are.

