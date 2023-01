Ντάνι Άλβες – φυλακή: Τι κατέθεσε η γυναίκα που κατήγγειλε τον παίκτη για σεξουαλική επίθεση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις με τον Ντάνι Άλβες, ο οποίος φυλακίστηκε χωρίς εγγύηση, επειδή φέρεται να επιτέθηκε σεξουαλικά σε γυναίκα. Η Πούμας τερμάτισε τη συνεργασία της με τον Ντάνι Άλβες, μετά την καταδίκη του Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή για σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας σε νυκτερινό κέντρο της Βαρκελώνης στις 30 Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι ο 39χρονος δύσκολα θα πλέξει ξανά ποδόσφαιρο σε επαγγελματικό επίπεδο.

«Με τις πληροφορίες που προέκυψαν σήμερα για τη νομική διαδικασία που αντιμετωπίζει ο παίκτης Ντάνι Άλβες και για την οποία κρατείται στην Ισπανία, αποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε τα εξής: Η Πούμας πήρε την απόφαση να τερματίσει τη σύμβαση εργασίας με τον Ντάνι Άλβες από σήμερα», ανέφερε ο Λεοπόλδο Σίλβα, πρόεδρος της ομάδας. Ο επικεφαλής της διοίκησης του μεξικανικού συλλόγου εξήγησε: «Με την απόφαση αυτή, ο σύλλογος επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να μην ανέχεται πράξεις από κανένα μέλος του ιδρύματός μας, όποιο κι αν είναι αυτό, που αντίκεινται στο πανεπιστημιακό πνεύμα και τις αξίες του.

Το «El Periodico» μεταφέρει την κατάθεση της γυναίκας που κατήγγειλε τον Ντάνι Άλβες για τη σεξουαλική επίθεση. Όπως αναφέρεται, ο 39χρονος πλησίασε την κοπέλα και της μιλούσε στα πορτογαλικά. Κάποια στιγμή της τράβηξε με δύναμη το χέρι και της το έβαλε στα γεννητικά του όργανα δυο φορές μάλιστα. Στη συνέχεια, ο Ντάνι Άλβες της είπε να τον ακολουθήσει και την πήγε σε μια μικρή τουαλέτα. Η γυναίκα πήγε εκεί, αλλά στη συνέχεια ήθελε να φύγει, με τον 39χρονο να την εμποδίζει, κλείνοντας της την πόρτα.

Ο Βραζιλιάνος κάθισε πάνω στην τουαλέτα και σήκωσε το φόρεμα της, αναγκάζοντάς τη γυναίκα που τον κατήγγειλε να ανέβει επάνω του, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποίησε και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς. Στη συνέχεια της επέβαλλε να του κάνει στοματικό έρωτα. Αν και η γυναίκα αντιστάθηκε, Ντάνι Άλβες φέρεται να τη χαστούκισε και να τη βίασε μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Μετά από αυτό, η γυναίκα έφυγε σοκαρισμένη ξέσπασε σε κλάματα, με τους υπεύθυνους του μαγαζιού να τη ρωτούν τι έχει. Για να διευκολύνουν την κατάσταση, της παραχώρησαν και ένα δωμάτιο μέχρι να ειδοποιήσουν την Αστυνομία και το ασθενοφόρο

Brazil's Dani Alves jailed on remand in Spain over sexual assault allegation https://t.co/BTdlYzpBzF pic.twitter.com/tBY2Zbm8JA

— Reuters (@Reuters) January 21, 2023