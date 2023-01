Άλεκ Μπάλντουιν πυροβολισμός: Στο πλευρό του ο Μίκι Ρουρκ μετά την κατηγορία

Ο πυροβολισμός στο «Rust» από τον Άλεκ Μπάλντουιν στην κινηματογραφίστρια Χαλίνα Χάτσινς εξακολουθεί να στοιχειώνει τον ηθοποιό, με την υπόθεση να παραμένει ακόμη ανοιχτή και οι τελευταίες εξελίξεις θέλουν τον ηθοποιό να κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Πιο συγκεκριμένα, με απόφαση της εισαγγελέως της πρώτης δικαστικής περιφέρειας του Νέου Μεξικού και της ειδικής εισαγγελέως του «Rust», ανακοινώθηκαν οι κατηγορίες με γραπτή δήλωση, εχθές Πέμπτη 19 Ιανουαρίου.

Στο πλευρό του Άλεκ Μπάλντουιν στέκεται ο Μίκι Ρουρκ, ο οποίος μόλις ενημερώθηκε για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει, έσπευσε να τονίσει ότι πολλοί είναι οι ηθοποιοί που δεν γνωρίζουν, πώς πρέπει να χειρίζονται τα όπλα. Πιο συγκεκριμένα με μία ανάρτησή του στο Instagram, δημοσίευσε το πρόσωπο του Μπάλντουιν και συνόδευσε την εικόνα με ένα μακροσκελές κείμενο, εκφράζοντας την αντίθεσή του, σε όσα αναμένεται να αντιμετωπίσει ο Χολιγουντιανός ηθοποιός. Ο Ρουρκ επέμεινε χαρακτηριστικά, ότι «σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρεθεί αντιμέτωπος με αυτές τις κατηγορίες, μιας και δεν φέρει καμία ευθύνη».

Actor Alec Baldwin charged with involuntary manslaughter over fatal shooting of Halyna Hutchins on set of film Rust https://t.co/HLViv1CwIN

«Συνήθως δεν ποντάρω ούτε 0,02 λεπτά, στο τι συμβαίνει σε ξένα σετ ταινιών. Είναι μια τρομερή τραγωδία αυτό που συνέβη στην κινηματογραφίστρια Χαλίνα Χάτσινς. Αλλά σε καμία περίπτωση ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν, δεν πρέπει να κατηγορηθεί για οποιαδήποτε αμέλεια. Οι περισσότεροι ηθοποιοί δεν ξέρουν τίποτα για τα όπλα, ειδικά αν δεν μεγάλωσαν γύρω τους. Ο Άλεκ δεν έφερε το όπλο στο πλατό από το σπίτι του ή το αυτοκίνητό του.

Όταν τα όπλα εμπλέκονται σε ένα κινηματογραφικό πλατό, τα όπλα υποτίθεται ότι τα χειρίζεται μόνο η παραγωγή. Η δουλειά αυτή είναι της παράγωγης, να εξοπλίσει τους ηθοποιούς και να έχει έναν ειδικό, ο οποίος θα χειρίζεται τα όπλα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κατηγορηθεί ο Άλεκ Μπάλντουιν, για αυτήν την τραγωδία. Είναι τρομερό λάθος να το χρεωθεί. Είμαι σίγουρος ότι ο Άλεκ υποφέρει ήδη αρκετά για αυτό που συνέβη. Αλλά το να του ρίξουμε το φταίξιμο είναι τρομερό. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους της Χαλίνα Χάτσινς».

Μπάλντουιν και Γκουτιέρεζ αντιμετωπίζουν μέγιστη ποινή φυλάκισης 18 μηνών στην περίπτωση που καταδικαστούν. Ακόμη, ο Ντέιβ Χολς, ο βοηθός σκηνοθέτη, δήλωσε ένοχος στην κατηγορία της εξ αμελείας χρήσης θανατηφόρου όπλου. «Αν οποιοσδήποτε από αυτούς τους τρεις ανθρώπους είχε κάνει τη δουλειά του, η Χαλίνα Χάτσινς θα ήταν σήμερα ζωντανή. Είναι τόσο απλό» ανέφερε η ειδική εισαγγελέας και πρόσθεσε: «Τα στοιχεία δείχνουν σαφώς ένα μοτίβο εγκληματικής αδιαφορίας για την ασφάλεια στα γυρίσματα της ταινίας ‘Rust’. Στο Νέο Μεξικό δεν υπάρχει χώρος για κινηματογραφικά πλατό που δεν λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους τη δέσμευση της πολιτείας μας για την ασφάλεια των όπλων και τη δημόσια ασφάλεια». Οι εισαγγελείς δεν έχουν καταθέσει επίσημα τις κατηγορίες, αλλά κατά τα ξένα ΜΜΕ θα το κάνουν άμεσα.

Mickey Rourke DEFENDS Alec Baldwin saying 'there is no way in hell' he should be charged for Rust shooting https://t.co/fxhx59ACa9 pic.twitter.com/LoSEJfQgE2

