Ρώσοι πράκτορες – Ουκρανία: Συνελήφθησαν πιθανοί εμπλεκόμενοι στην πολύνεκρη επίθεση στο Ντνίπρο

Επτά Ρώσους πράκτορες δηλώνουν ότι αιχμαλώτισαν οι Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας με πιθανή εμπλοκή στη δολοφονική επίθεση κατά αμάχων σε πολυκατοικία στο Ντνίπρο. Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας (SBU) ανακοίνωσαν σήμερα ότι συνέλαβαν «επτά Ρώσους πράκτορες» στην περιοχή του Ντνίπρο στην Ανατολική Ουκρανία, με την υποψία κατασκοπείας για λογαριασμό της Μόσχας. «Η SBU πραγματοποίησε μια άλλη σημαντική, ειδική επιχείρηση για να εκθέσει και να συλλάβει εχθρικούς πράκτορες», ανέφερε σε ανακοίνωση ο επικεφαλής της Βασίλ Μαλιούκ, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το AΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με την SBU, «οι συλληφθέντες έδωσαν στους Ρώσους τις συντεταγμένες υποδομών κρίσιμης σημασίας» στην Ουκρανία και «συνέλεξαν πληροφορίες για…τις κινήσεις ομάδων δυνάμεων (του Κιέβου) στην περιοχή», τις οποίες μετέφεραν στον ρωσικό στρατό. Η «πιθανή τους εμπλοκή στην επίθεση κατά πολυκατοικίας στο Ντνίπρο στις 14 Ιανουαρίου», που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 45 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και έξι παιδιά, «εξακριβώνεται», δήλωσαν επίσης οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Το χτύπημα αυτό που αποδίδεται από το Κίεβο στη Ρωσία, η οποία αρνείται κάθε ανάμειξη και που είναι μεταξύ των πληγμάτων με τους περισσότερους νεκρούς αμάχους από την έναρξη της ρωσικής εισβολής πριν από 11 μήνες, προκάλεσε συγκίνηση μεταξύ των Ουκρανών.

The SBU neutralized the Russian intelligence agency network that adjusted missile strikes on the #Dnipro During the operation, 7 Russian agents were detained. This was announced by the head of the Security Service of Ukraine, Vasyl Malyuk #RussiaIsATerroristState #SlavaUkraine pic.twitter.com/aOhQMYEIhg

Σύμφωνα με την SBU, οι «επτά Ρώσοι πράκτορες» που κρατούνται άρχισαν «τις αναγνωριστικές δραστηριότητες σε βάρος της Ουκρανίας» στις αρχές του Οκτωβρίου του 2022. Για να επικοινωνούν μεταξύ τους, «χρησιμοποιούσαν εφαρμογές αποστολής κρυπτογραφημένων μηνυμάτων και μετέδιδαν τις τοποθεσίες (των στόχων) με τη μορφή ηλεκτρονικών συντεταγμένων με φωτογραφικό υλικό», σύμφωνα με την ίδια πηγή. Κατά τη διάρκεια ερευνών που έγιναν «σε διάφορες φάσεις» στην περιοχή του Ντνίπρο, βρέθηκαν επίσης «αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί» καθώς και «εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και κινητά τηλέφωνα», σύμφωνα με την SBU.

Eternal memory to all whose lives were taken by 🇷🇺 terror! The world must stop evil. Debris clearance in Dnipro continues. All services are working. We're fighting for every person, every life. We'll find everyone involved in terror. Everyone will bear responsibility. Utmost. pic.twitter.com/zG4rIF8nzC

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023