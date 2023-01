Πρωθυπουργός Νέας Ζηλανδίας παραίτηση: «Συγγνώμη, λάθος» λέει το BBC για σεξιστικό τίτλο

Έπειτα από κατηγορίες για σεξισμό, το BBC παραδέχθηκε ότι ο τίτλος σε μια είδηση αναφορικά με την παραίτηση της πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντερν, ήταν «ακατάλληλος». Η 42χρονη ανακοίνωσε χθες ότι θα αποχωρήσει από τα καθήκοντά της στις αρχές Φεβρουαρίου ύστερα από πεντέμισι χρόνια στην εξουσία, λέγοντας ότι «δεν έχει πλέον την ενέργεια» για μια νέα θητεία. Καλύπτοντας την είδηση, το BBC World κοινοποίησε στη συνέχεια ένα άρθρο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τίτλο: «Η Τζασίντα Άρντερν παραιτείται: μπορούν πράγματι οι γυναίκες να τα έχουν όλα;». Η φράση προκάλεσε σάλο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες του διαδικτύου να κάνουν λόγο για σεξισμό. «Γρήγορα αναγνωρίσαμε ότι ο αρχικός τίτλος δεν ήταν κατάλληλος και τον αλλάξαμε. Διαγράψαμε επίσης το σχετικό tweet» με το άρθρο, ανέφερε σήμερα ένας εκπρόσωπος του BBC στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Really @BBCWorld this is your headline when a world leader resigns, are you serious? #sexism #politics pic.twitter.com/KRvjudi8YT

— Charlotte Minvielle (@Cha_Minvielle) January 19, 2023