Dragon’s Breath street food: Συναγερμός για σνακ που βγάζει καπνούς

Προειδοποίηση εκδόθηκε για την κατανάλωση ενός street food στην Ινδονησία, γνωστό ως «Dragon’s Breath», που έχει προκαλέσει εγκαύματα, πόνους και τροφική δηλητηρίαση σε δεκάδες παιδιά. Η Ινδονησία προειδοποιεί τους πολίτες κατά της κατανάλωσης υγρού αζώτου, αφού δεκάδες παιδιά έπαθαν ζημιά τρώγοντας ένα σνακ του δρόμου γνωστό ως «ανάσα δράκου», το οποίο έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.

Τα παιδιά υπέστησαν εγκαύματα στο δέρμα τους, έντονους πόνους στο στομάχι και τροφική δηλητηρίαση μετά την κατανάλωση των πολύχρωμων καραμελών, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ινδονησίας, το οποίο καλεί τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τις τοπικές υγειονομικές αρχές να είναι σε επαγρύπνηση. Όπως μεταδίδει το CNN, oι καραμέλες είναι βουτηγμένες σε υγρό άζωτο για να δημιουργούν ένα εφέ ατμού όταν τρώγονται, εξού και «ανάσα δράκου». Είναι δημοφιλείς στα παιδιά, δεκάδες από τα οποία έχουν ανεβάσει βίντεο στο TikTok, που τα δείχνουν να βγάζουν τους ατμούς από το στόμα και τη μύτη. Ένα βίντεο που δείχνει την προετοιμασία του σνακ από έναν πλανόδιο πωλητή έχει προβληθεί σχεδόν 10 εκατομμύρια φορές.

Περίπου 25 παιδιά έχουν τραυματιστεί καταναλώνοντας τις καραμέλες, εκ των οποίων δύο νοσηλεύτηκαν, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου. Ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι μέχρι στιγμής. Η χρήση υγρού αζώτου στην παρασκευή τροφίμων δεν είναι παράνομη. Οι κορυφαίοι σεφ χρησιμοποιούν συχνά τους ατμούς για να δημιουργήσουν θεατρικά εφέ κατά το σερβίρισμα των πιάτων με τα εντυπωσιακά παρασκευάσματα να ατμίζουν. Είναι διαυγές, άχρωμο και άοσμο, και χρησιμοποιείται συνήθως σε ιατρικούς χώρους και ως συστατικό για την κατάψυξη τροφίμων. Ωστόσο, όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά, μπορεί να είναι επικίνδυνο.

#Gravitas | 20 children in Indonesia were injured after participating in a #TikTok trend and eating the ‘dragon’s breath’ street snack. @mollygambhir tells you more pic.twitter.com/dhaPrA1TfB

— WION (@WIONews) January 17, 2023