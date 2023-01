Νεκρός ποδοσφαιριστής MLS: Σοκ από τον θάνατο του Άντον Γουόκς

Πένθος επικρατεί στο αμερικανικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου MLS, μετά τον τραγικό χαμό του 25χρονου ποδοσφαιριστή Άντον Γουόκς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ, ο Άγγλος αμυντικός της Σάρλοτ σκοτώθηκε σε δυστύχημα με σκάφος στο Μαϊάμι, ύστερα από σύγκρουση.

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουμε τη θλίψη μας στο MLS, όταν μάθαμε τον τραγικό θάνατο του Άντον Γουόκς, της Σάρλοτ. Ο Άντον ήταν ταλαντούχος, ένας παίκτης που αγαπούσε τους συμπαίκτες του και τους οπαδούς», έγραψε στο Twitter το MLS.

Ο Άντον Γουόκς γεννήθηκε στο Λονδίνο, ενώ έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Τότεναμ, όπου έπαιξε μέχρι και στην Κ23. Εκτός από τη Σάρλοτ, έχει αγωνιστεί επίσης στην Πόρτσμουθ και την Ατλάντα.

There are no words to describe the sorrow of everyone in Major League Soccer today after learning of the tragic passing of Anton Walkes of Charlotte FC. Anton was a talented and dedicated player who was loved by his teammates and fans. pic.twitter.com/9S7hT3fMiM

— Major League Soccer (@MLS) January 19, 2023