Βρετανία – χιονοθύελλα: Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία, χάος στα αεροδρόμια

Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τη Βρετανία και ειδικότερα το Μάντσεστερ, με το αεροδρόμιο της πόλης κλείνει για πάνω από 2 ώρες και τη μετεωρολογική υπηρεσία να προειδοποιεί για περαιτέρω χιονόπτωση και πάγο. Οι αρχές του αεροδρομίου του Μάντσεστερ έκαναν γνωστό ότι γύρω στις 6:20 π.μ. (08:20 ώρα Ελλάδας) οι διάδρομοι ήταν κλειστοί πριν ενημερώσουν δυόμιση ώρες αργότερα ότι η λειτουργία τους είχε αποκατασταθεί. Παράλληλα, κάλεσαν τους επιβάτες να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρίες για τις πτήσεις τους. Η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεψε περαιτέρω προβλήματα λόγω πάγου και χιονιού σε τμήματα της Βόρειας Ιρλανδίας, της Ουαλίας, της βορειοδυτικής Αγγλίας και της νοτιοδυτικής Σκωτίας.

Η υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τις καιρικές συνθήκες για να ειδοποιήσει τους πολίτες ότι κάποιοι δρόμοι και σιδηροδρομικές γραμμές μπορεί να επηρεαστούν. Η βρετανική υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας (UKHSA) εξέδωσε «Προειδοποίηση Χαμηλών Θερμοκρασιών Επιπέδου 3» προειδοποιώντας ότι το κύμα ψύχους μπορεί να διαταράξει τις υπηρεσίες και να «αυξήσει τους κινδύνους υγείας για τους ευπαθείς ασθενείς».

It's looking good at Manchester Airport 🤞🏻 pic.twitter.com/3q4XCygGdn

— dec (@decmo_) January 19, 2023