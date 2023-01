Κίτρινη κουζίνα Ουκρανία: Η ιστορία πίσω από τη συγκλονιστική φωτογραφία

Συγκλονιστική είναι η φωτογραφία της κίτρινης κουζίνας σε ένα κατεστραμμένο από τις ρωσικές επιθέσεις διαμέρισμα στην Ουκρανία. Η φωτογραφία βγήκε στη δημοσιότητα και έκανε πολλούς να μιλούν για μια εικόνα που συμβολίζει την ελπίδα, καθώς η ιδιαίτερη κουζίνα έμεινε άθιχτη από τις ρωσικές επιθέσεις. Ωστόσο, πίσω από τη φωτογραφία αυτή κρύβονται τραγικές ανθρώπινες ιστορίες, που θυμίζουν το κόστος της ρωσικής εισβολής.

«Το τελευταίο σύμβολο της τρομοκρατίας της Ρωσίας είναι μια κίτρινη κουζίνα σε μια πολυκατοικία στο Ντνίπρο. Ζωές καταστρέφονται από τον ιμπεριαλισμό της Ρωσίας» έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν, μετά την πυραυλική επίθεση της Ρωσίας στην πόλη αυτή, που στοίχισε 40 ανθρώπινες ζωές. Στην κίτρινη κουζίνα, την οποία είχε διακοσμήσει ένας προπονητής πυγμαχίας, ο Mykhailo Korenovsky, μαζί με τη σύζυγό του, η μικρή τους κόρη είχε γιορτάσει τα γενέθλιά της, αγκαλιάζοντας τους γονείς και τα αδέλφια της. Η μοντέρνα κουζίνα με τα φωτεινά κίτρινα ντουλάπια παρέμεινε σχεδόν άθικτη μετά το χτύπημα, παρά την ολική καταστροφή του εξωτερικού της τοίχου.

Boxing coach Mykhailo Korenovsky lived in this cozy apartment with his wife and two kids. At the time of the attack, they were in the park, waiting for Mykhailo. He was found dead a day later. Dozens of people are still under the rubble. pic.twitter.com/EyZ1idsHna

Ένα μπολ με μήλα φαίνεται στο τραπέζι, τα πιάτα βρίσκονται δίπλα στον νεροχύτη περιμένοντας να πλυθούν και τα γάντια φούρνου κρέμονται ακόμα, τακτοποιημένα σε μια σειρά γάντζων. «Εδώ οι άνθρωποι μαγείρευαν, έκαναν συζητήσεις στην κουζίνα, γιόρταζαν, γελούσαν, διαφωνούσαν», έγραψε η βουλευτής του Κιέβου Zoya Yarosh στο Facebook. Η βουλευτής συνέκρινε την καταστροφή του κτιρίου με την τύχη της χώρας της: «Αυτές είναι οι πληγές στο σώμα της Ουκρανίας. Οι πληγές στα σπίτια μας».

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο και αναδημοσιεύθηκε από τις Ενοπλες Δυνάμεις της Ουκρανίας, ένα νεαρό κορίτσι χαμογελά καθώς της παρουσιάζεται μια τεράστια τούρτα γενεθλίων και σβήνει τα τέσσερα κεράκια της. Τα ίδια κίτρινα ντουλάπια είναι ευδιάκριτα, όπως και τα γάντια του φούρνου και η τηλεόραση στον τοίχο.

Οι εικονιζόμενοι στο βίντεο πιστεύεται ότι είναι η οικογένεια του Mykhailo Korenovsky, που φέρεται να επέζησαν από το χτύπημα, ενώ ο προπονητής πυγμαχίας όχι. Η εικόνα της άθικτης κουζίνας συγκλονίζει και θυμίζει την τραγωδία του πολέμου, αφού εκεί μέσα πέρασε η οικογένεια τις τελευταίες χαρούμενες στιγμές της, πριν αλλάξει η ζωή της για πάντα σε μια στιγμή, μετά την πυραυλική επίθεση των Ρώσων.

The latest symbol of Russia’s terror is a yellow kitchen in an apartment building in Dnipro.

Lives shattered by Russia’s imperialism.

We condemn this new barbaric act and remain at Ukraine’s side for as long as it takes. pic.twitter.com/K5MkGwAEzb

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2023