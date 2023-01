Γιγάντιο καλαμάρι: Μια συναρπαστική συνάντηση στον βυθό

Δύο Ιάπωνες δύτες κατάφεραν πρόσφατα να τραβήξουν σπάνιες εικόνες από γιγάντιο καλαμάρι μήκους 2,5 μέτρων που κολυμπούσε ανοιχτά της δυτικής ακτής του ιαπωνικού αρχιπελάγους και περιέγραψαν την εμπειρία τους ως «συναρπαστική». Ο Γιοσούκε Τανάκα και η σύζυγός του Μίκι, εκπαιδευτές καταδύσεων στην Τογιούκα, στον νομό Χιόγκο, στη δυτική Ιαπωνία, ειδοποιήθηκαν από πωλητή ειδών αλιείας, που είχε δει το γιγάντιο καλαμάρι κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας σε έναν κόλπο, και αναχώρησαν με σκάφος για να το βρουν κοντά σε βραχώδη ακτή. «Ήταν εκεί, ένα τεράστιο καλαμάρι», διηγήθηκε ο Τανάκα. «Δεν είχε την ευκινησία πολλών ψαριών και θαλασσίων πλασμάτων», πρόσθεσε. «Τα πλοκάμια του και τα πτερύγιά του κινούνταν πολύ αργά». Το καλαμάρι φαινόταν αδύναμο και το δέρμα του έδειχνε να ξεφλουδίζει σε κάποια σημεία, παρατήρησε ο δύτης.

Το μέγεθος του καλαμαριού και τα τεράστια μάτια του ήταν συγκλονιστικά και ο Τανάκα είπε ότι βλέποντάς το φαντάστηκε πόσο δυνατό πρέπει να είναι ένα καλαμάρι για να επιτεθεί σε μια φάλαινα. «Μπορούσα να δω τα πλοκάμια του να κινούνται. Σκέφτηκα ότι θα ήταν επικίνδυνο να σε πιάσει και να σε παρασύρει» αυτό το πλάσμα, συνέχισε.

Είναι γνωστό ότι γιγάντια καλαμάρια ζουν κοντά στις ακτές της Ιαπωνίας και μερικές φορές κάποια ξεβράζονται στις ακτές της, αλλά είναι πολύ σπάνιο να μπορέσει να τα δει κανείς να κολυμπούν στην θάλασσα. «Ήταν συναρπαστικό. Νομίζω ότι λίγα πράγματα είναι πιο σπάνια» από αυτό το θέαμα, είπε ο Τανάκα και συμπλήρωσε: «Ακούω ότι δεν γνωρίζουμε πολλά γι’αυτό το πλάσμα. Θα ήμουν ευτυχής αν αυτό μας βοηθούσε να μάθουμε περισσότερα».

Yosuke Tanaka encountered an 8-foot-long giant squid while diving with his wife off the western coast of Japan. pic.twitter.com/jPZyqhDyA6

— CNN (@CNN) January 19, 2023