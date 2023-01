Καϊλή αντικαταστάτης – Ευρωκοινοβούλιο: Ο Μαρκ Άνγκελ είναι ο νέος αντιπρόεδρος

Ο ευρωβουλευτής Μαρκ Άνγκελ του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος του Λουξεμβούργου, έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία επί των εγκύρων ψήφων και εξελέγη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 307 ψήφους. Ο Άνγκελ εξελέγη σε μυστική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (18/1) μετά από δύο γύρους ψηφοφορίας και αντικαθιστά την Εύα Καϊλή, η οποία έχει προφυλακιστεί ως εμπλεκόμενη στο σκάνδαλο διαφθοράς Qatar Gate. Με βάση τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε περίπτωση χηρείας του αξιώματος, εκλέγεται νέος Αντιπρόεδρος για να αντικαταστήσει τον προκάτοχό του κατά σειρά προτεραιότητας – οπότε ο ευρωβουλευτής που εξελέγη σήμερα είναι πλέον ο πέμπτος Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου.

Ο εκάστοτε πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου αναθέτει συγκεκριμένα καθήκοντα στους δεκατέσσερις αντιπροέδρους, οι οποίοι μπορούν να την αντικαταστήσουν όταν είναι αναγκαίο, μεταξύ άλλων προεδρεύοντας στις συζητήσεις της ολομέλειας και εκπροσωπώντας το Κοινοβούλιο σε συγκεκριμένες τελετές ή πράξεις. Οι εν λόγω Αντιπρόεδροι είναι επίσης μέλη του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο καθορίζει τους κανόνες που διασφαλίζουν την αποτελεσματική του λειτουργία. Μεταξύ των άλλων καθηκόντων του, το Προεδρείο καταρτίζει το προσχέδιο προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου και αποφασίζει για διοικητικά, υπηρεσιακά και οργανωτικά θέματα. Κατά την εκλογή των μελών του Προεδρείου, οι ευρωβουλευτές επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι οι Αντιπρόεδροι και οι Κοσμήτορες αντικατοπτρίζουν σε γενικές γραμμές την αριθμητική δύναμη των πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο.

