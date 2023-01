Σάκκαρη – Αυστραλιανό Όπεν 2023: Έξω φρενών με την αντίπαλό της η πρωταθλήτρια του τένις

Η Μαρία Σάκκαρη είχε πολλά νεύρα κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ κόντρα στην Ντιάνα Σνάιντερ για τον δεύτερο γύρο του Australian Open. Τελικά, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια επικράτησε με 2-1 (3-6, 7-5, 6-3). Όμως, κάποια στιγμή, η νεαρή Ρωσίδα πανηγύρισε έντονα έναν πόντο σε κρίσιμο σημείο, με αποτέλεσμα η Μαρία να στραφεί προς τον umpire. «Αν φωνάξει άλλη μια φορά στη μούρη μου, θα καλέσω τον supervisor», είπε εκνευρισμένη η 27χρονη Ελληνίδα.

Η Μαρία Σάκκαρη αναφέρθηκε στη συμπεριφορά της αντιπάλου της και στις δηλώσεις της μετά το τέλος του αγώνα επισημαίνοντας ότι μετά την παρατήρησή της η Σνάιντερ σταμάτησε να πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο. «Ο τρόπος που κάποιοι παίκτες πανηγυρίζουν δεν είναι ο κατάλληλος. Δεν μου άρεσε. Δεν το ξαναέκανε, όμως, και αυτό ήταν ωραίο από την πλευρά της» είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Σάκκαρη.

Sakkari FUMES over her opponent’s celebrations… 🤬🤬🤬

A three-set thriller 👏👏 @mariasakkari secures her spot in Round 3! #AusOpen pic.twitter.com/GMCAksaUAs

“The way some celebrate their points is not appropriate.”

Maria Sakkari 🇬🇷 on a few of her R2 opponent Diana Shnaider’s “come on’s” she felt were directed at her.

Sakkari beat the qualifier 3-6, 7-5, 6-3#AusOpen #AO2023 (🎥: AP account) pic.twitter.com/RaUjECMKcE

— TennisONE App (@TennisONEApp) January 18, 2023