Βιαστής αστυνομικός – Βρετανία: Οι φρικτές καταγγελίες κατά του δράστη που αγνοήθηκαν

Ο Βρετανός αξιωματικός Ντέιβιντ Κάρικ κατηγορείται για επιθέσεις και βιασμούς κατά τουλάχιστον 12 γυναικών σε διάστημα δύο δεκαετιών. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος διέπραττε εγκλήματα και φρικτά βασανιστήρια, ενώ σε βάρος του είχαν διατυπωθεί καταγγελίες για συμπεριφορά αντίθετη με τους κανόνες. Ωστόσο, όπως αναφέρει η Daily Mail, ο Κάρικ δεν αντιμετώπισε καμία πειθαρχική ή άλλη δίωξη, παρά μόνον «προφορικές συστάσεις». Τουλάχιστον εννέα από τις καταγγελίες ήταν πιο σοβαρές και θα μπορούσαν να οδηγήσουν και στη σύλληψη του αστυνομικού, η οποία και έγινε το 2021.

Ήδη από το 2001, ο Κάρικ είχε περάσει τη διαδικασία ελέγχου πριν ενταχθεί στο σώμα, παρά το ότι υπήρχαν εναντίον του καταγγελίες ακόμη και για διάρρηξη σε βάρος πρώην συντρόφου του. Κατηγορήθηκε ακόμη για παρενόχληση και επίθεση κατά πρώην συντρόφου το 2002, αλλά και πάλι δεν ασχολήθηκε ο εσωτερικός έλεγχος. Ανάμεσα στο 2002 και το 2008 κατατέθηκαν οκτώ καταγγελίες σε βάρος του από πολίτες για αγένεια, απρεπή συμπεριφορά και χρήση βίας. Σε ένα άλλο περιστατικό, τον είχαν πετάξει έξω από κλαμπ μεθυσμένο. Εν τω μεταξύ, το 2016 είχε θεωρηθεί ύποπτος από έρευνα της αστυνομίας στο Χάμσαϊρ για παρενόχληση, αλλά και πάλι δεν συνελήφθη. Και όμως, αυτός ο αστυνομικός πέρασε τους ελέγχους για τη χρήση όπλων το 2009 και ξανά το 2017.

Serial rapist PC David Carrick has been sacked by the Met after he pleaded guilty to 49 criminal charges, including 24 of rape https://t.co/XpDxZk8W2r

— LBC (@LBC) January 17, 2023