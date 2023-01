Τζο Μπάιντεν γκάφες: Νέα τροφή στα σχόλια για την πνευματική του κατάσταση

Νέα τροφή στα σχόλια για την πνευματική του κατάσταση έδωσε ο Τζο Μπάιντεν, που ξέχασε το όνομα της νύφης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ τζούνιορ ενώ της τραγουδούσε το Happy Birthday! Μετά την ομιλία του στην Ατλάντα από το βήμα της εκκλησίας του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, του ανθρώπου που έγινε το σύμβολο του αγώνα για τα ατομικά δικαιώματα και τον τερματισμό των φυλετικών διακρίσεων με την ιστορική φράση «I have a dream», ο 80χρονος Μπάιντεν εμφανίστηκε σε εκδήλωση που οργάνωσε το National Action Network του αιδεσιμώτατου και ακτιβιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αλ Σάρπτον και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Γ΄και της γυναίκας του».

«Μάρτιν γιορτάζουμε σήμερα την κληρονομιά του αγαπημένου πατέρα σου(…) Αλλά συγχαρητήρια σήμερα και στην γυναίκα σου που νομίζω έχει τα γενέθλιά της; Κοίτα η σύζυγός μου έχει έναν κανόνα στην οικογένειά μας: όταν κάποιος έχει γενέθλια του τραγουδάμε το Happy Birthday. Είστε έτοιμοι;» είπε αρχικά ο Μπάιντεν προτού ξεκινήσει το τραγούδι. Τα μάτια του Μπάιντεν φάνηκαν να ψάχνουν το όνομα της γυναίκας στο autocue, αλλά χωρίς αποτέλεσμα κι έτσι φθάνοντας στο επίμαχο σημείο ψέλλισε «Happy birthday, αγαπημένη Valz-dvit».

Μέλη της οικογένειας Κινγκ φάνηκαν να γελούν και να κουνούν τα κεφάλια με τη γκάφα του προέδρου με τον Μπάιντεν να προσπαθεί με χιούμορ να σώσει την κατάσταση απευθυνόμενος στη 49χρονη Άντρεα Γουότερς Κινγκ, στην οποία αφιέρωσε το “Happy Birthday”: «Είναι δύσκολο να γίνεσαι 30. Αλλά πρέπει να το αντέξεις». Ο Μπάιντεν είναι ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ και η πνευματική του διαύγεια τροφοδοτεί συχνά τη δημόσια συζήτηση, μολονότι οι υπερασπιστές του σημειώνουν ότι εδώ και χρόνια είναι επιρρεπής στις γκάφες και το τραύλισμα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ο Μπάιντεν άφησε άφωνο το κοινό όταν ρώτησε «που είσαι Τζάκι;» αναζητώντας μεταξύ των παρευρισκόμενων την πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικανών Τζάκι Γουαλόρσκι, που σκοτώθηκε σε τροχαίο στις αρχές Αυγούστου.

Joe Biden just sang Happy Birthday to MLK III's wife and straight up forgot her name lmfao😂 pic.twitter.com/W2shdTROVl

— Greg Price (@greg_price11) January 16, 2023