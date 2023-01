BBC πορνό: Μια ακρως αμήχανη στιγμή στον “αέρα”

Η κάλυψη του BBC για την επανάληψη του Κυπέλλου Αγγλίας της Λίβερπουλ με τη Γουλβς διακόπηκε από… δυνατούς θορύβους που έμοιαζαν με πορνό. Λίγο μετά την έναρξη του προγράμματος, άρχισαν οι θόρυβοι, αν και δεν ήταν σαφές από πού προέρχονται. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας διέκοψε μια συνέντευξη πριν τον αγώνα, με τον Jurgen Klopp, αλλά μετά την επιστροφή στο στούντιο οι θόρυβοι άρχισαν ξανά.

Ο παρουσιαστής Gary Lineker προσπάθησε να δει την αστεία πλευρά του περιστατικού, καθώς αστειεύτηκε: «Θα σταματήσεις να κάνεις αυτούς τους θορύβους, Danny», αναφερόμενος στον συνομιλητή του, Danny Murphy. Οι ήχοι συνέχισαν να ακούγονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, αφήνοντας τους θεατές σαστισμένους στα σπίτια τους, ενώ αρκετοί έκαναν αναρτήσεις στα social media, όπου εξέφρασαν την απορία τους.

What the hell happened on Match of the Day before?!

Someone watching porn in the BBC studio?! 😂#WOLLIV #FACup #MOTD pic.twitter.com/hD5CQduCKt

— Mikel (@afc4life_uk) January 17, 2023