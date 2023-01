Δένδιας – Βενετία: Ο ΥΠΕΞ επισκέφτηκε την ιστορική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων

Στην Βενετία βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Το ταξίδι ξεκίνησε με επίσκεψη στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του ΥΠΕΞ, στο twitter. «Επισκέφθηκα στη Βενετία τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων, την παλαιότερη και πιο ιστορική εκκλησία της ελληνικής Διασποράς» έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών.

Ακολούθως, ο κ. Δένδιας επισκέφθηκε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας και το Μουσείο Εικόνων. Στο πλαίσιο επίσκεψης, κόπηκε η πρωτοχρονιάτικη πίτα, παρουσία του Σεβ. Μητροπολίτη Ιταλίας & Έξαρχο Ν. Ευρώπης Πολύκαρπου.

#Venice | FM @NikosDendias’ visit to Saint George of the Greeks' church#Βενετία | Επίσκεψη ΥΠΕΞ Ν.Δένδια στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων pic.twitter.com/3jolgNRn7a

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 16, 2023