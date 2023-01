Σεισμός Αλβανία: Αισθητός και στην Ελλάδα – Δείτε βίντεο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν τις 12 τα μεσάνυχτα της Κυριακής στην Αλβανία. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε 23χλμ από τα Τίρανα, ενώ το εστιακό βάθος σύμφωνα με το Ευρωμεσωγειακό Ινστιτούτο υπολογίστηκε στα 2 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Φλώρινα και στην Καστοριά.

Για την ώρα δεν έχουν αναφερθεί ζημιές.

Ακολούθησε λίγα λεπτά αργότερα και μετασεισμός 4,1 Ρίχτερ.

Ο σεισμός ανησύχησε τους πολίτες των Τιράνων οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους.

JUST IN: A power aftershock rocked #Albania just seven minutes of the magnitude 4.7 #earthquake. People got panicked and dozens preferred going out on the streets of #Tirana, for a safer place. pic.twitter.com/bDh6KptaUy

— Xhildinho Z (@xhildinho) January 15, 2023