Πριγκίπισσα Νταϊάνα – Τζέιμι Λι Κέρτις: Η απόρριψη λόγω… τουαλέτας και η συγγνώμη

Λίγοι είναι οι ηθοποιοί που δέχονται επισκέψεις από μέλη της βασιλικής οικογένειας και ακόμη πιο λίγοι εκείνοι που απορρίπτουν τη συνάντηση με τους γαλαζοαίματους φαν τους. Η Τζέιμι Λι Κέρτις παίρνει τα πρωτεία σε αυτό, μιας και είπε «όχι» σε συνάντηση με την πριγκίπισσα Νταϊάνα το 1995, όταν την είχε επισκεφτεί στα γυρίσματα της ταινίας της μαζί με τους δυο γιους της στο Λονδίνο. Η ηθοποιός αποκάλυψε στο «Time to Walk» του Apple Fitness πως γνώριζε ότι η Νταιάνα και τα παιδιά της θα επισκέπτονταν τα γυρίσματα της ταινίας «Fierce Creatures» αλλά δεν ήξερε ακριβώς πότε. «Κάναμε γυρίσματα όλο το πρωί και όταν κάναμε διάλειμμα για τσάι κι εγώ πήγα στην τουαλέτα. Μπήκα σε ένα αυτοκίνητο του γκολφ και οδήγησα μέχρι το καμαρίνι μου» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Είμαι στο καμαρίνι μου στην τουαλέτα και κάποιος χτύπησε την πόρτα και μου είπε ότι η πριγκίπισσα έχει φτάσει». Στη συνέχεια, εξήγησε ότι όταν έφτασε στο σετ η πριγκίπισσα, εκείνη μόλις έφευγε και δεν την πρόλαβε.

Σε μία επιστολή που ετοίμασε η Τζέιμι Λι Κέρτις για τη Νταιάνα, της ζήτησε συγγνώμη και δεν δίστασε να της παρουσιάσει τον λόγο για τον οποίο δεν τη συνάντησε. Αναλυτικά, έγραψε: «Συγγνώμη που δεν γνωριστήκαμε. Ανυπομονούσα γιατί σας θαυμάζω πολύ. Δυστυχώς έπρεπε να πάω στην τουαλέτα και δεν μου δίνουν πολλά διαλείμματα, οπότε διάλεξα να πάω τουαλέτα και όχι να έρθω σε εσάς, αφού δεν ήξερα ότι θα φτάνατε εκείνη τη στιγμή. Συγγνώμη και πιστεύω ότι είστε εκπληκτική».

Την επόμενη μέρα, η πριγκίπισσα της απάντησε: «Σας θαυμάζω και καταλαβαίνω απόλυτα ότι έπρεπε να πάτε στην τουαλέτα. Εννοείται έπρεπε να επιλέξετε αυτό. Ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να συναντηθούμε»

Jamie Lee Curtis revealed that a much needed bathroom break stopped her from meeting Princess Diana:https://t.co/TBupCye5Pz

— JustJared.com (@JustJared) January 10, 2023