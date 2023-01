Ουκρανία τώρα – Ντνίπρο: Κατέρρευσε πολυκατοικία, δραματικές εικόνες

Ο αριθμός των νεκρών από τη ρωσική πυραυλική επίθεση που κατέστρεψε κτίριο διαμερισμάτων στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο αυξήθηκε στους 14, ενώ μέλη σωστικών συνεργείων αναζητούσαν επιζώντες καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης νωρίς σήμερα. «Η επιχείρηση έρευνας συνεχίζεται», ανέφερε ο Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο, κυβερνήτης στην περιοχή Ντνιπροπετρόφσκ στην ανατολικοκεντρική Ουκρανία, σε μήνυμά του στην πλατφόρμα Telegram στις 2:50 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με τον ίδιο, 38 άνθρωποι διασώθηκαν, πάνω από 20 αγνοούνται ενώ αδιευκρίνιστος αριθμός κατοίκων παρέμενε εγκλωβισμένος κάτω από το σωρό χαλασμάτων μετά την επίθεση που έγινε χθες το απόγευμα και είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 64 άνθρωποι να τραυματιστούν.

⚡️Відео з місця "прильоту" у Дніпрі ⚡️Video from the place of "arrival" in the Dnieper #україна #украина #ukraine #ukrainewar #ukraine_blog #russiaterroriststate #dnipro pic.twitter.com/Cgow9bvzDP

Διακοπές στην ηλεκτροδότηση έγιναν εχθές στις περισσότερες περιοχές της Ουκρανίας έπειτα από την μαζική πυραυλική επίθεση της Ρωσίας. Στο μέτωπο των συγκρούσεων, οι ουκρανικές αρχές δηλώνουν ότι συνεχίζουν να ελέγχουν την μικρή στρατηγικής σημασίας πόλη Σολεντάρ, όπου διεξάγονται σφοδρές μάχες, με την Ρωσία να έχει ισχυρισθεί δύο φορές τις τελευταίες ημέρες ότι την έχει καταλάβει.

«Σήμερα, ο εχθρός επετέθη και πάλι κατά των εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Υπήρξαν επιθέσεις στις περιοχές του Χάρκιβ, του Λβιφ, του Ιβανο-Φράνκιφσκ, της Ζαπορίζια, της Βινίτσια και του Κιέβου. Εξαιτίας των βομβαρδισμών, αποφασίσθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση στις περισσότερες περιοχές», ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Γκέρμαν Γκαλουτσένκο.

❗️Those most important moments of silence when rescuers heard the voice of a woman from under the rubble. There is only deathly silence around.

Ukrainian rescuers work all night, because they know that under tons of concrete there are still people who need to be rescued. pic.twitter.com/A0ZD4qA8SL

— NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2023