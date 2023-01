Νεπάλ αεροπλάνο – συντριβή: Βίντεο ντοκουμέντο λίγα δευτερόλεπτα πριν την πρόσκρουση

Στους 67 εκτοξεύτηκε ο αριθμός των νεκρών από τη συντριβή αεροσκάφους της Yeti Airlines στην Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), στη χειρότερη αεροπορική τραγωδία στη μικρή αυτή χώρα των Ιμαλαΐων τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια.

«Τριάντα ένα (πτώματα) έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αστυνομικός Α.Κ. Τσέτρι, προσθέτοντας ότι άλλα 36 πτώματα βρέθηκαν στη χαράδρα όπου το αεροσκάφος συνετρίβη. Σε εικόνες που μεταδόθηκαν από την τοπική τηλεόραση διακρίνεται πυκνός μαύρος καπνός να υψώνεται πάνω από το σημείο της συντριβής καθώς διασώστες και κάτοικοι της περιοχής είναι συγκεντρωμένοι γύρω από τα συντρίμμια του αεροσκάφους.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines🇳🇵 ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023