Τζίνα Ντέιβις – Μπιλ Μάρεϊ: Μια τραυματική συνεργασία

Η Τζίνα Ντέιβις είχε αποκαλύψει την ανάρμοστη συμπεριφορά του Μπιλ Μάρεϊ απέναντί της, στο βιβλίο της, με τίτλο «Dying of Politeness». Όπως είχε περιγράψει, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης δεν της φέρθηκε με τον καλύτερο τρόπο, ούτε κατά τη συνάντησή τους για την ταινία «Quick Change» σε σουίτα ξενοδοχείου το 1990, αλλά ούτε και στο σετ γυρισμάτων. Η ηθοποιός μίλησε πρόσφατα στο podcast «On With Kara Swisher» και αποκάλυψε περαιτέρω λεπτομέρειες για την κακοποιητική συμπεριφορά του συμπρωταγωνιστή της. Εξήγησε επίσης, πως η ίδια δεν βρήκε το κουράγιο να αντιδράσει, λόγω του χαρακτήρα της. «Πήγα να συναντήσω τον Μπιλ Μάρεϊ, τον σκηνοθέτη και παραγωγό, σε μια σουίτα ξενοδοχείου. Μπήκα στο δωμάτιο κι έκατσα με όλους αυτούς εκεί. Όμως, εκείνη την ώρα, ο Μάρεϊ σηκώθηκε κι είπε “έχεις δοκιμάσει τη βροντή;” και του είπα “όχι, τι είναι αυτό;”. “Έλα να το δοκιμάσεις” μου είπε και εγώ αρνήθηκα», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε μάλιστα, πως ο Μάρεϊ επέμενε για ώρα, με την ίδια να συνεχίζει να αρνείται. Τελικά, δέχτηκε να της κάνει μασάζ με μια ειδική συσκευή. «Ήμουν πολύ συνεσταλμένη. Έκατσα στην άκρη του κρεβατιού και τον άφησα να το κάνει για ένα δευτερόλεπτο. Μετά δεν μου ξαναμίλησε. Οπότε συνειδητοποίησα πως το έκανε μόνο και μόνο για να δει εάν μπορούσε να με αναγκάσει να κάνω αυτό που ήθελε», δήλωσε. Στη συνέχεια, περιέγραψε ένα δεύτερο περιστατικό με τον Μάρεϊ στο σετ της ταινίας. Όπως εξήγησε, ο παραγωγός και σκηνοθέτης την έβριζε μπροστά σε όλους τους συντελεστές.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός είχε καθυστερήσει να πάει στο γύρισμα και βρισκόταν στο καμαρίνι της, ενώ περίμενε να παραλάβει το κοστούμι της. Τότε, ο Μάρεϊ μπήκε μέσα έξαλλος και ξεκίνησε να της φωνάζει μπροστά σε όλο το συνεργείο. «Μου φώναζε “βγες από ‘δω, κουνήσου, τι κάνεις;”», θυμάται η Τζίνα Ντέιβις, ενώ αναφέρει πως στη συνέχεια, πήγε δίπλα της και άρχισε να ουρλιάζει στο αυτί της «πιο γρήγορα, κουνήσου».

«Ήμασταν στον διάδρομο και υπήρχαν εκατοντάδες άνθρωποι τριγύρω να μας κοιτούν. Κι εκείνος συνέχισε να φωνάζει. Στο τέλος μου έδωσε διαταγή να κάτσω στην άκρη και τότε, ξεκίνησε το γύρισμα. Είναι κάτι που με ταράζει ακόμα και σήμερα. Ένιωσα μεγάλη ντροπή, ήμουν κάποια που ήθελα να τα κάνω όλα σωστά», αναφέρει.Η Τζίνα Ντέιβις δεν είναι η μόνη που έχει μιλήσει δημόσια για την κακή συμπεριφορά του Μπιλ Μάρεϊ προς τους συναδέλφους του. Στο παρελθόν, η Λούσι Λιου είχε αποκαλύψει κι εκείνη πως ο σταρ την είχε προσβάλει άσχημα, στο σετ γυρισμάτων του «Charlie’s Angels».

