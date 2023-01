Σακίρα – νέο τραγούδι: Ο Πικέ… στην αντεπίθεση για τα Casio

Στην αντεπίθεση περνά ο Ζεράρ Πικέ, μετά τις αιχμηρές δηλώσεις της Σακίρα, η οποία με το νέο της τραγούδι απευθύνθηκε τόσο στον πρώην άσσο της Μπαρτσελόνα, όσο και στην 23χρονη «πέτρα του σκανδάλου» Κλάρα Κία Μάρτι. Η Σακίρα και ο Ζεράρ Πικέ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους ύστερα από 11 χρόνια σχέσης και έχοντας αποκτήσει δύο γιους, τον 9χρονο Μίλαν και τον 7χρονο Σάσα. Το ζευγάρι γνωρίστηκε στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ του τραγουδιού Waka-Waka που ήταν το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2010.

Ο Πικέ, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο, είχε απιστήσει πολλές φορές, ενώ η σχέση του με την Κλάρα Κία, ήταν σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της υπομονής της Σακίρα. Τους τελευταίους μήνες η Κολομβιανή τραγουδίστρια έχει μιλήσει για το χωρισμό τους, με τον ποδοσφαιριστή όμως να διατηρεί «σιγή ιχθύος». Εκείνη μάλιστα, έχει βγάλει δύο τραγούδια, όπου αναφέρεται στον πρώην αμυντικό της Μπαρτσελόνα, με το τελευταίο να είναι και το πιο επιθετικό: «Αντάλλαξες ένα Rolex με ένα Casio, μία Ferrari με ένα Twingo» του λέει. Παρόλο που πριν από λίγο καιρό οι δυο τους συμφώνησαν στο κομμάτι της συνεπιμέλειας των δύο παιδιών τους, οι πληγές ανάμεσά τους φαίνεται να είναι πολύ βαθύτερες, με τον Ζεράρ Πικέ να απαντά εμμέσως στο κομμάτι της Σακίρα που λίγα 24ωρα μετά την κυκλοφορία του έχει συγκεντρώσει 87 εκατομμύρια προβολές.

Σε event που αφορούσε το Kings League, τη λίγκα ποδοσφαίρου 7×7, που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία στην πλατφόρμα Twitch, ο 35χρονος ανακοίνωσε πως η εταιρία Casio είναι πλέον σπόνσορας του πρωταθλήματος. Όταν το ανακοίνωσε οι υπόλοιποι που συμμετείχαν στο event άρχισαν να γελούν: «Φίλε μας δουλεύεις τώρα, έτσι;» ακούστηκε να λέει ένας. «Είναι καλά ρολόγια. Κρατάνε μια ζωή» απάντησε ο Πικέ, ο οποίος σε όλη τη διάρκεια άφηνε υπονοούμενα και χρησιμοποιούσε λέξεις που ακούγονται στο τραγούδι.

Στην εκπομπή συμμετείχε και ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μπαρτσελόνα και της Μάντσεστερ Σίτι, Κουν Αγουέρο, ο οποίος είναι πρόεδρος ομάδας που λαμβάνει μέρος στην Kings League του Πικέ: «Για το τραγούδι της Σακίρα μπήκε!» είπε για το νέο deal και ερωτώμενος για το αν το τραγούδι της αναφέρεται στον Πικέ, απάντησε: «Εεεε, νομίζω πως ναι!». Τέλος, ο πρώην κεντρικός αμυντικός είπε πως στην τρίτη αγωνιστική της λίγκας του, θα πάει στο γήπεδο με ένα αυτοκίνητο Twingo: «Τι έγινε τώρα, δεν μπορώ να κλείσω προσωπικές συμφωνίες με χορηγούς; Γιατί εγώ θα έρθω με ένα Twingo» δήλωσε.

Όπως όλα δείχνουν η Σακίρα δεν μπορεί να αφήσει πίσω της τα λάθη του Ζεράρ Πικέ, και με κάθε ευκαιρία εκφράζει τη δυσαρέσκεια και τον θυμό της, απέναντι στον άλλοτε αγαπημένο σύντροφό της. Για την ώρα η νέα επίθεση, θέτει ως κεντρικό στόχο τη νεαρή αγαπημένη του πρώην άσου της Μπαρστελόνα, η οποία αποτέλεσε και την «πέτρα του σκανδάλου» στη σχέση τους. Η 45χρονη διεθνούς φήμης τραγουδίστρια συνεργάστηκε με τον παραγωγό Bizarrap στο ολοκαίνουριο κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε στα ισπανικά την Τετάρτη.

