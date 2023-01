Ουκρανία – Σολεντάρ κατάληψη: Αντικρουόμενες ανακοινώσεις από Ρωσία και Ζελένσκι

Αντικρούοντας τις ανακοινώσεις της Μόσχας περί νίκης των ρωσικών δυνάμεων και ολοσχερή κατάληψη της μικρής πόλης Σολεντάρ, στην ανατολική Ουκρανία, ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του πως οι μάχες στην πόλη κάθε άλλο παρά έχουν τελειώσει. «Ο σκληρός αγώνας για το Ντονέτσκ συνεχίζεται», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Η μάχη για την Μπαχμούτ και το Σολεντάρ, για την Κρεμνίνα, για άλλες πόλεις και χωριά στο ανατολικό τμήμα της χώρας μας συνεχίζεται».

Οι δηλώσεις του ακολούθησαν τη ρωσική ανακοίνωση χθες το πρωί πως το Σολεντάρ καταλήφθηκε, έπειτα από εβδομάδες σφοδρών εχθροπραξιών, μαχών από σπίτι σε σπίτι. Αν η ανακοίνωση αληθεύει, πρόκειται για την πρώτη κατάληψη από τον ρωσικό στρατό ουκρανικής πόλης από τον Ιούλιο, όταν κατέλαβε τη Λισιτσάνσκ. Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας Ιγκόρ Κονασένκοφ έκανε λόγο για «σημαντική» εξέλιξη για τη συνέχεια της «επιτυχημένης επιθετικής επιχείρησης» στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η κατάληψη του Σολεντάρ επιτρέπει στον ρωσικό στρατό να περικυκλώσει την Μπαχμούτ, περίπου 10 χιλιόμετρα από εκεί. Ο κ. Κονασένκοφ είπε πως περίπου 700 ουκρανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν στις μάχες, χωρίς να δώσει στοιχεία για τις ρωσικές απώλειες. Παρατηρητές θεωρούν ότι η εξέλιξη θα τονώσει κυρίως το ηθικό των ανδρών του ρωσικού στρατού, που είχε μειωθεί κατ’ αυτούς έπειτα από σειρά υποχωρήσεων και ηττών. Οι δυνάμεις της Μόσχας στην Ουκρανία έχουν νέο διοικητή από την Τετάρτη, τον στρατηγό Βάλερι Γκεράσιμοφ.

Παρότι αναλυτές όπως αυτοί του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War, ISW) επισημαίνουν ότι δεν πρόκειται για καμπή στον πόλεμο, ολόκληρη η ουκρανική αμυντική γραμμή από τη Σίβερσκ ως τη Μπαχμούτ τελεί πλέον υπό πίεση. Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι χαρακτήρισε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα «προπαγάνδα» τις πληροφορίες για την κατάληψη του Σολεντάρ από τις ρωσικές δυνάμεις, κρίνοντας πως το «κράτος τρομοκράτης» προσπαθεί να παραπλανήσει τους πολίτες του για να «υποστηρίξουν την επιστράτευση».

Τόσο η ρωσική στρατιωτική ηγεσία, όσο και η εταιρεία μισθοφόρων Βάγκνερ ανακοίνωσαν πως έχουν πλέον τον έλεγχο της πόλης. Ο κ. Ζελένσκι σχολίασε πως οι στρατηγοί και η εταιρεία μισθοφόρων διαγκωνίζονται για το ποιος πρέπει να πιστωθεί την «επιτυχία» στο πεδίο, συμπληρώνοντας πως αυτή είναι ήδη «σαφής ένδειξη της αποτυχίας» τους. Ήδη την Τετάρτη, ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, ο επικεφαλής της Βάγκνερ, ανακοίνωνε πως το Σολεντάρ βρισκόταν ολόκληρη υπό ρωσικό έλεγχο και έμενε να «εκκαθαριστεί» από υπολειμματικές ουκρανικές δυνάμεις.

There was a town, and there's no town anymore. Do we really want to live in a world where any dictator could do that to a peaceful neighbor just because he has enough artillery shells, missiles, and cannon fodder?

Photos of Soledar by Maxar (Aug 2022 and Jan 2023) pic.twitter.com/PDVqlwlKLG

— Olena Halushka (@OlenaHalushka) January 12, 2023