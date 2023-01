Κίνα κορονοϊός – θάνατοι: Τουλάχιστον 60.000 νεκροί από Covid μέσα σε ένα μήνα

Τουλάχιστον 60.000 θάνατοι από κορονοϊό καταγράφηκαν σε νοσοκομεία στην Κίνα. Ο τραγικός απολογισμός αφορά διάστημα ενός μηνός μετά την άρση των περιορισμών υγείας στη χώρα. Μια μεγάλη αύξηση από τα προηγούμενα αναφερθέντα στοιχεία που δίνει το Πεκίνο αναφορικά με την πανδημία, στον απόηχο παγκόσμιας κριτικής για τα δεδομένα του κορονοϊού της χώρας. «Συνολικά 59.938 (θάνατοι) καταγράφηκαν μεταξύ 8 Δεκεμβρίου 2022 και 12 Ιανουαρίου 2023», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Τζιάο Γιαχούι, αξιωματούχος της κινεζικής Εθνικής Επιτροπής Υγείας. Από τους ασθενείς που πέθαναν, το 90,1% ήταν ηλικίας 65 ετών και άνω.

Αυτός ο απολογισμός δεν περιλαμβάνει θανάτους εκτός ιατρικών εγκαταστάσεων. Μεταξύ αυτών των θανάτων, οι 5.503 προκλήθηκαν άμεσα από αναπνευστική ανεπάρκεια που συνδέεται με την Covid-19, δήλωσε ο αξιωματούχος. Μετά από τρία χρόνια ορισμένων από τους πιο δρακόντειους περιορισμούς στον κόσμο, η Κίνα ήρε απότομα τα περισσότερα από τα υγειονομικά μέτρα κατά του κορονοϊού στις αρχές Δεκεμβρίου.

Έκτοτε, ο αριθμός των ασθενών έχει αυξηθεί ραγδαία. Τα νοσοκομεία κατακλύζονται από ηλικιωμένους ασθενείς και τα κρεματόρια εμφανίζονται κατακλυσμένα από την εισροή σορών. Η κινεζική κυβέρνηση περιόρισε τον περασμένο μήνα την καταχώριση των θανάτων από Covid σε αυτούς που οφείλονται άμεσα σε αναπνευστική ανεπάρκεια που συνδέεται με τον νέο κορονοϊό. Αυτή η αμφιλεγόμενη αλλαγή στη μεθοδολογία σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός θανάτων δεν καταγράφεται πλέον ως οφειλόμενος στην Covid.

1) As the world approaches the third anniversary of the #pandemic, it's worth nothing that two nations — China and Japan — are now observing their highest number of fatalities since the crisis began. And Sweden is also recording its highest #COVID death toll in almost two years. pic.twitter.com/Kxf5xR6xEl

