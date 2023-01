F16 Τουρκία – Κογκρέσο: «Όχι» από Μενέντεζ και Πάπας

Την αντίθεσή στην προτεινόμενη από την κυβέρνηση Μπάιντεν πώληση νέων αεροσκαφών F-16 στην Τουρκία του συνεχίζει να εκφράζει ο Αμερικανός γερουσιαστής και πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Μπομπ Μενέντεζ. Σύμφωνα με το Politico, ο Μενέντεζ κατακρίνει τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι συνεχίζει να «υπονομεύει το διεθνές δίκαιο και να επιδεικνύει ανησυχητική και αποσταθεροποιητική συμπεριφορά ενάντια σε γειτονικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ» ενώ παράλληλα υποστηρίζει την πώληση F-35 στην Ελλάδα.

Αντίθετος στην πώληση νέων F-16 στην Τουρκία είναι και ο δημοκρατικός βουλευτής Κρις Πάππας, – νέος συμπρόεδρος της ομάδας στο Κογκρέσο για τα ελληνικά θέματα – λέγοντας ότι η Τουρκία θα μπορούσε ενδεχομένως να λάβει αμερικανικά όπλα, για να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ. Όπως υπενθυμίζει, από τη στιγμή που εξέφρασε τις επιφυλάξεις του πριν από ένα χρόνο, η Τουρκία όχι μόνο δεν έχει αλλάξει συμπεριφορά, αλλά αντιθέτως έχει κλιμακώσει την ρητορική και τις ενέργειες της.

Congressional source confirms to me HFAC and SFRC informally notified yesterday of prospective $20B F16 sale to #Turkey https://t.co/ywuC1dALpB

— Elizabeth Hagedorn (@ElizHagedorn) January 13, 2023