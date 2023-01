Κράκεν κρούσματα – κορονοϊός: Καθησυχαστική η ανακοίνωση του ECDC

Η σύντομη έκθεση αξιολόγησης απειλών που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα από το ECDC τοποθετεί χαμηλά το συνολικό επίπεδο κινδύνου για την ΕΕ/ΕΟΧ που σχετίζεται με την εξάπλωση της υποπαραλλαγής της Όμικρον XBB.1.5, γνωστή ως «Κράκεν» για τον γενικό πληθυσμό. Ο κίνδυνος είναι μέτριος έως υψηλός για τα ευάλωτα άτομα όπως οι ηλικιωμένοι και τα μη εμβολιασμένα και ανοσοκατεσταλμένα άτομα, ανάλογα με την ανοσία τους έναντι του SARS-CoV-2. Υπάρχουν αρκετά κενά γνώσης σχετικά με την XBB.1.5 και αυτή η αξιολόγηση μπορεί να αλλάξει τις επόμενες εβδομάδες, καθώς θα υπάρχουν περισσότερα στοιχεία.

Η μαθηματική μοντελοποίηση από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) δείχνει ότι η XBB1.5 θα μπορούσε να γίνει κυρίαρχη στην ΕΕ/ΕΟΧ μετά από έναν έως δύο μήνες, με δεδομένο τα χαμηλά ποσοστά που αναφέρθηκαν στην ΕΕ/ΕΟΧ και τον εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξής της. Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η σοβαρότητα της μόλυνσης της XBB.1.5 είναι διαφορετική από εκείνη των υποκατηγοριών της Όμικρον που κυκλοφορούσαν.

A report released by the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) found that the ongoing COVID-19 pandemic on the continent was improving compared with the spikes of new cases and hospitalizations experienced in December. https://t.co/ksEfjz8lip

