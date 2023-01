Χρυσές σφαίρες 2023 – Γουίτνει Χιούστον: Έξαλλη η οικογένεια με το κακόγουστο αστείο

H οικογένεια της Γουίτνεϊ Χιούστον, φέρεται να ενοχλήθηκε έντονα με τον παρουσιαστή της φετινής τελετής στις Χρυσές Σφαίρες, για μια ατάκα του στην αείμνηστη τραγουδίστρια, η οποία έγινε στο πλαίσιο «μαύρου χιούμορ». Κατά την οικογένεια όμως, το αστείο ήταν κακόγουστο.

Ο παρουσιαστής στις Χρυσές Σφαίρες, Τζέροντ Κάρμαϊκλ, είπε ότι «Βρισκόμαστε ζωντανά στο ξενοδοχείο Beverly Hilton, αυτό που σκότωσε τη Γουΐτνεϊ Χιούστον» καθώς σε αυτό βρέθηκε νεκρή η θρυλική τραγουδίστρια το 2021, σε ηλικία 48 ετών, από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Today In History 📆#WhitneyHouston Dead 😔

American rhythm and Blues singer Witney Houston emerged as a pop superstar in the 1980s.She also was certified as the most awarded female artist of all time by Guinness World Records and is one of the best-selling recording artists.#USA pic.twitter.com/uZKIDKvnen

