Αποκεφάλισε τη σύζυγό του: Μια ακόμα γυναικοκτονία

Φρίκη έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η δολοφονία μιας γυναίκας στο Τέξας από τον 21χρονο σύζυγό της ο οποίος την αποκεφάλισε τέσσερις μήνες μετά τον γάμο τους. Το αποκεφαλισμένο πτώμα της Άνγκι Ντίαζ βρέθηκε από αστυνομικούς στο σπίτι στο οποίο ζούσε με τον 21χρονο Τζάρεντ Ντίκους. Αυτό, όμως, που έλειπε ήταν το κεφάλι της: «βρήκαμε ένα τμήμα του σώματός της, ήταν διαμελισμένο και το σπίτι ήταν γεμάτο από αίματα» δήλωσε ο σερίφης Τρόι Γκούντρι. Οι αστυνομικοί στη συνέχεια βρήκαν και το όπλο του εγκλήματος που ήταν κρυμμένο στο ίδιο σημείο στο οποίο ο δράστης είχε επιχειρήσει να κρύψει το κεφάλι της Ντίαζ. Άμεσα οι υποψίες των αστυνομικών στράφηκαν στον 21χρονο ο οποίος μετά από ανάκρισή ομολόγησε ότι ήταν αυτός που σκότωσε και αποκεφάλισε την σύζυγό του την οποία είχε παντρευτεί στις 21 Οκτωβρίου.

The 21-year-old woman found decapitated was identified by her family & friends as Anggy Diaz. Her husband James Dicus was arrested & now faces murder charges. Friends tell us they were newlyweds. The full story on @KHOU pic.twitter.com/WZYqJKWIMU — Anayeli Ruiz KHOU (@AnayeliNews) January 12, 2023

Την αστυνομία είχαν ειδοποιήσει συγγενείς του 21χρονου το απόγευμα της Τετάρτης.

A vigil will soon begin for the 21-year-old Waller County newlywed who was allegedly killed by her husband. This is where Anggy Diaz worked. Authorities say Diaz was beheaded by her husband, James Dicus, 21, at their home yesterday morning. #KHOU11 pic.twitter.com/tfOBZ3Auou — Matt Dougherty (@MattKHOU) January 13, 2023

Σύμφωνα με εκτιμήσεις η δολοφονία είχε σημειωθεί περίπου στις 11 το πρωί της προηγούμενης ημέρας. Σύμφωνα με τον σερίφη Γκούντρι η αστυνομία είχε ενημερωθεί στο παρελθόν για περιστατικά βίας κατά της άτυχης γυναίκας «τίποτα, όμως, σε αυτό τον βαθμό». Η νεαρή γυναίκα ήταν από τη Νικαράγουα, σύμφωνα με την αστυνομία δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα διαμονής στις ΗΠΑ και εργαζόταν στον τομέα της γυμναστικής.