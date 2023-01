Βενζινάδικα Ιταλία – απεργία: Οργισμένοι οι ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων με τις αυξήσεις τιμών

Οι Ιταλοί ιδιοκτήτες πρατηρίων βενζίνης αποφάσισαν να προκηρύξουν απεργία για τις 25 και 26 Ιανουαρίου και υπογραμμίζουν ότι «πρέπει να τελειώσει η επίθεση λάσπης κατά μιας κατηγορίας έντιμων εργαζομένων και να αποκατασταθεί η αλήθεια».

Οι Ιταλοί βενζινοπώλες δεν συμφωνούν, παράλληλα, με την απόφαση της κυβέρνησης Μελόνι που τους υποχρεώνει σε υποχρεωτική ανάρτηση της μέσης τιμής των καυσίμων, σε καθημερινή βάση, σε όλα τα πρατήρια της χώρας, όπως και με την επιβολή «πλαφόν» στα πρατήρια που βρίσκονται στους αυτοκινητόδρομους.

«Πρόκειται για μέτρα που δεν στοχεύουν στο να πλήξουν τους ιδιοκτήτες των πρατηρίων βενζίνης, αλλά μόνον να μπορέσουν να εντοπιστούν οι ολίγοι που δρουν με πονηρό τρόπο», δήλωσε ο Ιταλίδα πρωθυπουργός. Οι Ιταλοί ιδιοκτήτες πρατηρίων βενζίνης, όμως, απαντούν ότι στην φάση αυτή, «ενώ ευνοούνται οι φοροφυγάδες, η κυβέρνηση προκαλεί αύξηση της τιμής των καυσίμων και ρίχνει την ευθύνη στους πρατηριούχους».

Diesel prices in Italy… Tax free and taxed. Yesterday in Trieste, Italy. Shows clearly who are the profiteurs of the crisis: the EU governments.

And please don’t think ‘tax free’ is really tax free. My question here is: what are the governments doing…https://t.co/Lp27jTGUnr

— Offshore Solutions Unlimited™ (@TheShippingGuru) January 11, 2023