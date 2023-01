Στέψη Καρόλου – πρίγκιπας Χάρι: Aνεπιθύμητος ο Δούκας του Σάσεξ στο παλάτι

Το παλάτι δεν θέλει δει τον Πρίγκιπα Χάρι – μετά το βιβλίο του – ούτε ζωγραφιστό στη στέψη του βασιλιά Καρόλου. Μάλιστα το μήνυμα που του στέλνουν είναι ξεκάθαρο: «Να βρεις τρόπο να μην έρθεις».

Η βασιλική οικογένεια μπορεί να μην έχει πάρει επίσημη θέση για το αν ο Πρίγκιπας Χάρι θα προσκληθεί ή όχι στην στέψη του βασιλιά Καρόλου στις 6 Μαΐου, αλλά ανεπίσημα του έχουν… ρίξει για τα καλά πόρτα και δεν θέλουν με τίποτα να δουν αυτόν και την Μέγκαν Μαρκλ στους βασιλικούς εορτασμούς, λόγω των όσων έγραψε ο Δούκας του Σάσεξ στο βιβλίο του, «Spare».

Ο πρίγκιπας Χάρι δεν είναι ευπρόσδεκτος στη στέψη του πατέρα του τον επόμενο χρόνο, αναφέρει η Daily Mail, που επικαλείται για το ρεπορτάζ της πηγές από το παλάτι. Η εφημερίδα ανέφερε, πάντως, ότι ο βασιλιάς Κάρολος θέλει ακόμα να προσκαλέσει τον γιο του στη στέψη του στις 6 Μαϊου. Η υπόλοιπη οικογένεια, όμως, φαίνεται να μην θέλει να τον δει εκεί ούτε… ζωγραφιστό. Μάλιστα όπως ανέφερε βασιλική πηγή στην The Independent: «Η οικογένεια περιμένει από τον Χάρι και τη Μέγκαν να βρουν έναν λόγο για να μην έρθουν».

