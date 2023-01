Ομοίωμα Ερντογάν Σουηδία: Οργή για τον “κρεμασμένο” πρόεδρο

Η Τουρκία κατήγγειλε σήμερα ένα βίντεο που επεξεργάστηκε ομάδα προσκείμενη στο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (ΡΚΚ) στη Σουηδία, το οποίο δείχνει διαδηλωτές να κρεμάνε από τα πόδια ομοίωμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έξω από το δημαρχείο της Στοκχόλμης. Το βίντεο που ανάρτησε στο Twitter η Επιτροπή της Ροζάβα (όπως αποκαλούνται τα κουρδικά εδάφη στη βόρεια Συρία) δείχνει την εκτέλεση του Ιταλού δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι το 1945, και μετά το ομοίωμα του Ερντογάν κρεμασμένο από σχοινί. «Η Ιστορία έδειξε ότι αυτό το τέλος έχουν οι δικτάτορες» υπογραμμίζεται, και προστίθεται ότι «είναι καιρός ο Ερντογάν να παραιτηθεί προτού καταλήξει κρεμασμένος στην Ταξίμ», την εμβληματική πλατεία της Κωνσταντινούπολης.

Ο πρεσβευτής της Σουηδίας στην Άγκυρα, Στάφαν Χέρστρομ, κλήθηκε σήμερα στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών και του επιδόθηκε διαμαρτυρία. Του μεταφέρθηκε η αντίδραση της Άγκυρας, ανέφερε τουρκική διπλωματική πηγή. «Τονίστηκε η προσδοκία μας ότι οι δράστες του περιστατικού πρέπει να εντοπιστούν, να διεξαχθούν οι απαραίτητες διαδικασίες και η Σουηδία να τηρήσει τις υποσχέσεις της», πρόσθεσε η πηγή. Το υπουργείο Εξωτερικών της Σουηδίας επιβεβαίωσε ότι ο πρεσβευτής είχε κληθεί στο υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα, αλλά αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες για το τι συζητήθηκε.

Ο Χέρστρομ είχε κληθεί και τον Οκτώβριο στο τουρκικό ΥΠΕΞ, το οποίο διαμαρτυρήθηκε τότε για ένα «προσβλητικό περιεχόμενο» για τον Ερντογάν που προβλήθηκε στη σουηδική δημόσια τηλεόραση. Ο Σουηδός υπουργός Εξωτερικών, Τόμπιας Μπίλστρομ, δήλωσε σήμερα ότι η Στοκχόλμη καταδίκασε το περιστατικό. «Η κυβέρνηση προστατεύει μια ανοιχτή συζήτηση για πολιτικές επιλογές, αλλά αποστασιοποιείται ανεπιφύλακτα από τις απειλές και το μίσος κατά των πολιτικών εκπροσώπων», έγραψε στο Twitter. «Το να απεικονίζεται η εκτέλεση ενός εκλεγμένου προέδρου, έξω από το δημαρχείο, είναι αποτρόπαιο».

Το νέο αυτό περιστατικό σημειώνεται ενόσω η Τουρκία μπλοκάρει από τον Μάιο την ένταξη της Σουηδίας -όπως και της Φινλανδίας- στο ΝΑΤΟ, κατηγορώντας την ότι φιλοξενεί στο έδαφός της μέλη του ΡΚΚ και οργανώσεις που έχουν συμμαχήσει με αυτό, τους οποίους θεωρεί τρομοκράτες.

Erdogan’s mannequin has been executed in Sweden’s Stockholm, which drew strong criticism from the Turkish leadership

The Swedish FM in response says “Portraying a popularly elected president as being executed outside City Hall is abhorrent.”

pic.twitter.com/F5UB74ywd6

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 12, 2023