ΗΠΑ πτήσεις – αεροδρόμια: Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της βλάβης

Πλήρη εξομάλυνση στις πτήσεις τους αναμένουν σήμερα οι αεροπορικές εταιρείες στις ΗΠΑ, μετά το χθεσινό χάος στα αεροδρόμια που προκάλεσε βλάβη στο δίκτυο των ηλεκτρονικών υπολογιστών της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). Περισσότερες από 11.300 πτήσεις είχαν καθυστέρηση ή ματαιώθηκαν χθες, Τετάρτη, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο Flight Aware. Ήταν η πρώτη φορά εδώ και περίπου δύο δεκαετίες που εσωτερικές πτήσεις ματαιώθηκαν σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεγάλοι αερομεταφορείς, όπως οι Delta Air Lines, United Airlines και Southwest Airlines, ανακοίνωσαν πως περιμένουν ότι οι επιχειρήσεις τους θα εξομαλυνθούν σήμερα.

Η βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της FAA εμπόδισε αεροδρόμια να υποβάλουν επικαιροποιημένες ειδοποιήσεις ασφαλείας, με τις οποίες οι πιλότοι προειδοποιούνται για εν δυνάμει κινδύνους, όπως το κλείσιμο διαδρόμων ή οι βλάβες σε εξοπλισμούς και κατασκευές, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να σταματήσουν προσωρινά. Παράλληλα, αξιωματούχοι της FAA δήλωσαν πως προκαταρκτική έρευνα εντόπισε το πρόβλημα σε ζημιά σ’ ένα φάκελο δεδομένων, όμως πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν στοιχεία για κυβερνοεπίθεση και πως η έρευνα συνεχίζεται. Ο ίδιος φάκελος προκάλεσε προβλήματα τόσο στο κύριο σύστημα όσο και στο εφεδρικό, δήλωσαν πρόσωπα που έχουν λάβει γνώση για την έρευνα και ζήτησαν να μην κατονομασθούν.

We are working diligently to further pinpoint the causes of this issue and take all needed steps to prevent this kind of disruption from happening again. (2/2)

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023