Γουίλ Σμιθ – χαστούκι: Ο Έντι Μέρφι “τρόλαρε” το περιστατικό των όσκαρ

Ολοκληρώθηκε η 80η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, όπου μεταξύ άλλων, η Ένωση Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ αποφάσισε φέτος να τιμήσει τον Έντι Μέρφι.

Ο 61 χρόνος stand up κωμικός και ηθοποιός έλαβε το «Cecil B. DeMille», ένα βραβείο για τη συνολική του καριέρα στη βιομηχανία του θεάματος, το οποίο αποτελεί αξιοσημείωτη διάκριση.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο λόγος του εκτός από τις ευχαριστίες, είχε και αρκετό χιούμορ. Κανείς όμως, δεν περίμενε να αγγίξει το «ευαίσθητο» ζήτημα για το πολύκροτο χαστούκι που έδωσε ο Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ στα περσινά Όσκαρ.

«Θέλω να σας ενημερώσω ότι υπάρχει ένα απόλυτο σχέδιο που μπορείτε να ακολουθήσετε για να έχετε επιτυχία, ευημερία, μακροζωία και ψυχική ηρεμία. Είναι ένα σχέδιο που ακολούθησα σε όλη μου την καριέρα. Είναι πολύ απλό, απλά κάντε αυτά τα τρία πράγματα:

Να πληρώνετε τους φόρους σας.

Να κοιτάτε μόνο τις δουλειές σας.

Να κρατάτε το όνομα της γυναίκας του Γουίλ Σμιθ μακριά από το γαμ…ο στόμα σας».

Eddie Murphy shares three pieces of advice for up-and-comers in the industry:

1) Pay your taxes.

2) Mind your business.

3) Keep Will Smith’s wife’s name out your f—ing mouth.https://t.co/YDe7QBg9R9 pic.twitter.com/1iH3iHGBiz

— Variety (@Variety) January 11, 2023