Πτήσεις ΗΠΑ – αεροσκάφη: Εντολή Μπάιντεν για πλήρη έρευνα για την αιτία του προβλήματος

Εντολή για έρευνα για τα αίτια του τεχνικού προβλήματος, με αποτέλεσμα να καθηλωθούν στο έδαφος τα αεροσκάφη στις ΗΠΑ έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν – Πιερ.

«Δεν υπάρχουν στοιχεία για κυβερνοεπίθεση σε αυτή τη φάση, αλλά ο πρόεδρος έδωσε εντολή στο υπουργείο Μεταφορών να διενεργήσει πλήρη έρευνα για τα αίτια. Η FAA θα κάνει τακτικές ενημερώσεις», ανέφερε η Ζαν-Πιέρ σε ανάρτηση στο Twitter. «Τα αεροσκάφη μπορούν και πάλι να προσγειωθούν με ασφάλεια αλλά όχι να απογειωθούν αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Τζο Μπάιντεν μιλώντας σε δημοσιογράφους

All flights across the US have been grounded due to a glitch with the Federal Aviation Administration’s computer system, US media reports https://t.co/TfTnwlgtea

