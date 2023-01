Έκρηξη Αφγανιστάν – Καμπούλ: Πανικός έξω από το υπουργείο Εξωτερικών

Έκρηξη σημειώθηκε στο Αφγανιστάν κοντά στο υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, στο κέντρο της Καμπούλ. Σημειώνεται ότι οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πολλά θύματα. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο, ενώ μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη.

Σύμφωνα με το India Today, η έκρηξη έγινε ενώ ήταν σε εξέλιξη συνάντηση μεταξύ αξιωματούχων των Ταλιμπάν και κινεζικής αντιπροσωπείας, αλλά δεν υπάρχει- μέχρι στιγμής- κάποια επίσημη τοποθέτηση.

#viralvdoz #attack # In #Kabul , a terrorist attack near the Foreign Ministry of the Islamic Emirate of #Afghanistan . There are victims and casualties. Developing story.. pic.twitter.com/yQbsecCnsQ

A #bomb exploded at the entrance of the #Taliban's foreign ministry in #Kabul this evening while meeting between Afghanistan and Chinese officials was on, Several are feared to be killed.#Afghanistan pic.twitter.com/QN8iPzsJGl

— Odisha Bhaskar (@odishabhaskar) January 11, 2023