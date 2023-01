Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ πήδηξε φράκτη για να αποφύγει τους θαυμαστές του

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ παρακολούθησε τον γιο του να αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπρέντφορντ Β’ κόντρα σε μία ημιεπαγγελματική ομάδα από την ένατη κατηγορία της Αγγλίας για τον τρίτο γύρο του London Senior Cup. Ο Άγγλος σούπερ σταρ φορούσε κουκούλα και ένα καπέλο προσπαθώντας να μη γίνει αντιληπτός. Δεν τα κατάφερε, όμως, καθώς οι οπαδοί αντιλήφθηκαν την παρουσία του στο γήπεδο.

Όπως ήταν φυσικό, έτρεξαν να βγάλουν μια φωτογραφία και να ζητήσουν ένα αυτόγραφο. Εκείνος παρέμεινε για λίγο και στη συνέχεια προσπάθησε να φύγει. Για να τα καταφέρει, μάλιστα, χρειάστηκε να πηδήξει τον φράκτη και κάτι θάμνους. Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο στην Αγγλία, με αποτέλεσμα να μην περνάει απαρατήρητη καμία δημόσια εμφάνιση του.

