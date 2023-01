Sex Pistols Eurovision: ﻿Ο πρώην τραγουδιστής του συγκροτήματος θέλει να διαγωνιστεί

Ο πρώην τραγουδιστής των Sex Pistols Τζον Λίντον θέλει να εκπροσωπήσει την Ιρλανδία στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision με την πανκ μπάντα Public Image Ltd (PiL), όπως ανακοίνωσε. Ο τραγουδιστής του «Anarchy in the UK», που είναι γνωστότερος με το όνομα Τζόνι Ρότεν στην κορύφωση του πανκ κινήματος, έχει γράψει ένα νέο τραγούδι, το «Hawaii», που όπως λέει είναι μια «ερωτική επιστολή» προς τη σύζυγό του, τη Νόρα Φόρστερ, με την οποία είναι παντρεμένοι σχεδόν 40 χρόνια. Η Νόρα σήμερα πάσχει από Αλτσχάιμερ. Η μπάντα PiL είναι μεταξύ των έξι καλλιτεχνών και συγκροτημάτων που θα διαγωνιστούν για το ποιος θα εκπροσωπήσει την Ιρλανδία στη Γιουροβίζιον, τον επόμενο Μάιο. Η Βρετανία θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό εκ μέρους της νικήτριας Ουκρανίας, λόγω του πολέμου στη χώρα αυτή.

