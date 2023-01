Βραζιλία – δολοφονία ξεναγού: Φρικτός θάνατος για 31χρονο απο δύο γυναίκες

Θύμα άγριας δολοφονίας από δύο γυναίκες έπεσε ο 31χρονος ξεναγός Ντανιέλ Μασκαρένας ντα Σίλβα στη Βραζιλία με κάμερα ασφαλείας να έχει καταγράψει τη στιγμή της επίθεσης σε βάρος του. Όπως φαίνεται στο βίντεο οι δύο γυναίκες, που έχουν συλληφθεί, πλησίασαν τον 31χρονο ξεναγό την ώρα που επέστρεφε από την εργασία του τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Οι δύο γυναίκες τον απείλησαν με όπλο προκειμένου να τους παραδώσει την τσάντα του με τον 31χρονο αρχικά να υπακούει στις απειλές του. Δευτερόλεπτα αργότερα ο 31χρονος, όμως, αντέδρασε με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή κατά τη διάρκεια της οποίας δέχθηκε αλλεπάλληλα χτυπήματα με μαχαίρι από τα οποία τραυματίστηκε θανάσιμα.

Σύμφωνα με βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης ο 31χρονος βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα έξω από νοσοκομείο στο οποίο προσπάθησε να πάει βαριά τραυματισμένος. Κατά τις ίδιες πηγές τον 31χρονο μαχαίρωσε θανάσιμα η ξανθιά γυναίκα η οποία μαζί με τη συνεργό της αποχώρησαν από το σημείο της συμπλοκής σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό.

Enfim, presas as assassinas de Daniel Mascarenhas, 31 anos. Pessoas que não têm mais um pingo de humanidade. Mataram um jovem com uma vida pela frente. No que essas pessoas se transformaram? Que desespero, que angústia! Que respondam duramente pelo crime, nos limites da lei. pic.twitter.com/GeRDhEFPeG

